Alerta climática en Miami: ¿Por qué el calor preocupa a Lionel Scaloni antes del partido con Cabo Verde?

La Selección Argentina afrontará los 16vos del Mundial en un contexto climático exigente. Se esperan altas temperaturas, una humedad elevada y probabilidad de tormentas.

Hard Rock Stadium, donde jugará Argentina frente a Cabo Verde por los 16avos. de final del Mundial 2026.

En conferencia de prensa, el entrenador santafesino no ocultó su malestar con la organización y calificó la programación del partido como "difícil de entender".

El exigente pronóstico del tiempo en Miami para el partido de Argentina El encuentro comenzará a las 18 hora local (19 de Argentina) en el Hard Rock Stadium. A esa hora, el clima promete ser un rival extra para ambos seleccionados:

Temperatura estimada: Alrededor de 31 grados al momento del pitazo inicial.

Humedad: Rozará el 67% , lo que elevará considerablemente la sensación térmica.

Probabilidad de lluvia: Hay un 55% de chances de precipitaciones, por lo que no se descartan tormentas eléctricas pasajeras durante el desarrollo del juego. "Vamos a jugar con mucho calor, en un horario difícil de entender, pero han jugado todos así, por lo que no nos podemos quejar", expresó Scaloni tras la victoria ante Jordania.

MUNDIAL 2026. La pausa de hidritación es clave para soportar las altas temperaturas durante la Copa del Mundo. Gentileza ¿Cómo afecta el combo de calor y humedad al rendimiento físico? La preocupación del cuerpo técnico argentino está respaldada por la ciencia deportiva. La combinación de altas temperaturas con humedad extrema genera un desgaste mucho más acelerado en los futbolistas: