2 de julio de 2026 - 19:19

Alerta climática en Miami: ¿Por qué el calor preocupa a Lionel Scaloni antes del partido con Cabo Verde?

La Selección Argentina afrontará los 16vos del Mundial en un contexto climático exigente. Se esperan altas temperaturas, una humedad elevada y probabilidad de tormentas.

Hard Rock Stadium, donde jugará Argentina frente a Cabo Verde por los 16avos. de final del Mundial 2026.&nbsp;

Hard Rock Stadium, donde jugará Argentina frente a Cabo Verde por los 16avos. de final del Mundial 2026. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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En conferencia de prensa, el entrenador santafesino no ocultó su malestar con la organización y calificó la programación del partido como "difícil de entender".

El exigente pronóstico del tiempo en Miami para el partido de Argentina

El encuentro comenzará a las 18 hora local (19 de Argentina) en el Hard Rock Stadium. A esa hora, el clima promete ser un rival extra para ambos seleccionados:

MUNDIAL 2026. La pausa de hidritaci&oacute;n es clave para soportar las altas temperaturas durante la Copa del Mundo.&nbsp;

MUNDIAL 2026. La pausa de hidritación es clave para soportar las altas temperaturas durante la Copa del Mundo.

¿Cómo afecta el combo de calor y humedad al rendimiento físico?

La preocupación del cuerpo técnico argentino está respaldada por la ciencia deportiva. La combinación de altas temperaturas con humedad extrema genera un desgaste mucho más acelerado en los futbolistas:

  • Aumento de la fatiga: El cuerpo transpira pero el sudor no se evapora fácilmente, lo que dificulta la regulación de la temperatura corporal.

  • Deshidratación rápida: Obliga a una estrategia de recuperación líquida mucho más agresiva en los parates.

  • Control de la intensidad: En un duelo de eliminación directa donde no hay margen de error, la Albiceleste deberá administrar las energías de manera inteligente para evitar sufrir en el tramo final del partido o en un eventual alargue.

La estrategia de Lionel Scaloni para combatir el desgaste en el Mundial 2026

No es la primera vez que los campeones del mundo se enfrentan a un clima hostil en esta cita mundialista. Desde el inicio de la competición, el cuerpo técnico ha diseñado un plan maestro para minimizar el impacto físico:

  • Rotación inteligente: Como se vio ante Jordania, la dosificación de minutos para los jugadores clave ha sido fundamental.

  • Logística estricta: Tiempos de descanso sumamente controlados y rutinas de recuperación en cámaras de frío y piletas de hielo.

A pesar de la inquietud, Scaloni fue tajante y dejó claro que el clima no será una excusa, ya que afectará a los dos equipos por igual. Sin embargo, en los papeles, el termómetro promete ser el protagonista silencioso en una tarde que definirá el futuro de la Selección en la Copa del Mundo.

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