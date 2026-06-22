22 de junio de 2026 - 14:10

Alerta educativa en Austria: la escuela primaria se quedará sin profesores después del verano

Tras la renuncia de la directora y el traslado de todo el equipo docente, las autoridades buscan candidatos para evitar el cierre operativo del centro en septiembre.

La escuela primaria de St. Nikola an der Donau, en Austria.&nbsp;

La escuela primaria de St. Nikola an der Donau, en Austria. 

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Por Cristian Reta

La escuela primaria de St. Nikola an der Donau, en Austria, atraviesa una crisis institucional sin precedentes. A pocos meses del inicio del ciclo lectivo en septiembre de 2026, el centro educativo no cuenta con personal docente ni directivo para atender a los alumnos. El alcalde Engelbert Freudenschuß ha activado todas las alarmas.

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La situación se originó tras una serie de movimientos administrativos que dejaron vacante la estructura escolar completa. La directora solicitó la rescisión de su contrato en abril, efectiva para finales de agosto, mientras que los otros dos maestros del centro pidieron ser trasladados a otras instituciones. Pese a que el alcalde conocía la situación desde mayo, no se ha presentado ningún aspirante a las plazas.

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¿Por qué la escuela primaria de Austria no tendrá profesores en septiembre?

Ante este escenario, los padres de St. Nikola enviaron cartas de protesta a la Dirección de Educación y a las autoridades regionales para exigir una solución inmediata antes del inicio del otoño. La Dirección de Educación asegura que trabaja bajo presión para cubrir los puestos, aunque por motivos de privacidad no ha revelado detalles sobre los procesos de selección actuales. El objetivo es garantizar el funcionamiento normal de las clases.

Este miércoles 24 de junio se llevará a cabo un encuentro decisivo en Linz. En esta reunión participarán el alcalde Freudenschuß, representantes de los padres y el director de educación regional, Alfred Klampfer. El encuentro busca coordinar medidas excepcionales para atraer profesionales a la localidad y asegurar que el edificio escolar no permanezca vacío cuando suene el timbre de inicio de curso.

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¿Qué soluciones evalúan las autoridades para evitar el cierre de la escuela?

Una de las esperanzas actuales reside en una profesional con perfil de ingreso lateral que ya trabaja pocas horas en el centro. Según trascendió, esta docente podría estar dispuesta a aumentar su carga horaria y asumir las funciones de dirección de la escuela. Esta opción representaría un alivio temporal para la comunidad educativa, que teme por la continuidad pedagógica de los niños.

La administración regional insiste en que cumplirá con su responsabilidad legal de mantener el servicio escolar operativo mediante el intercambio constante con el municipio. No obstante, la falta de candidatos para las plazas docentes publicadas mantiene en vilo a toda la localidad de Perg a medida que se acerca el mes de septiembre.

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