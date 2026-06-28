28 de junio de 2026 - 09:48

Doce departamentos se encuentran en alerta naranja este domingo: se esperan ráfagas de viento de hasta 110 km/h

Tras registrar el día más cálido de su historia con 30 °C de media, 12 zonas costeras activan protocolos por vientos violentos y granizo a partir de las 16:00.

Estos serán los departamentos afectados por el viento.&nbsp;

Estos serán los departamentos afectados por el viento. 

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Por Cristian Reta

Francia enfrenta una situación climática crítica. Tras registrar ayer el día más caluroso de su historia con una media nacional de 30 °C, Météo-France ha activado la alerta naranja por tormentas en 12 departamentos de la costa atlántica, donde se esperan ráfagas de viento de hasta 110 km/h.

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Esta transición se produce en medio de una ola de calor de severidad excepcional, comparable al episodio de agosto de 2003. Actualmente, 72 departamentos permanecen bajo alerta roja por calor, pero doce de ellos sumarán además el riesgo de tormentas eléctricas severas desde media tarde o por la noche.

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¿Qué zonas y horarios están bajo alerta naranja por tormentas?

La activación de la alerta seguirá un cronograma específico por zonas. A partir de las 16:00 horas, entrarán en riesgo Côtes-d'Armor, Ille y Vilaine, La Mancha, Mayenne y Sarthe. Posteriormente, desde las 18:00 horas, la alerta se extenderá a Pirineos Atlánticos, Altos Pirineos, Landas, Gers, Lot y Garona, Gironda y Dordoña.

En estas áreas se prevén ráfagas de viento que superarán los 110 km/h y granizo intenso. El fenómeno impactará la costa atlántica hacia el final del día, moviéndose desde la tarde hacia la noche. La simultaneidad de alertas obliga a gestionar el riesgo térmico extremo mientras se prevén fenómenos de viento violento en el litoral.

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¿Por qué es histórica esta ola de calor en Francia?

La gravedad de la situación se sustenta en datos térmicos sin precedentes. El miércoles 24 de junio marcó un hito al ser el día más caluroso registrado en Francia desde que existen mediciones oficiales. La temperatura media nacional alcanzó los 30 °C, superando el registro del día anterior, que ya era histórico con 29,9 °C.

La alerta roja por calor cubre 72 departamentos este domingo. El boletín actualizado hoy subraya que el impacto de esta ola de calor es equivalente a la crisis de 2003. La inestabilidad climática genera una situación de peligro inmediato tras el pico máximo de temperatura registrado ayer, afectando la seguridad en gran parte del territorio francés.

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