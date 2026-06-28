Suecia deja de ser un país seguro: estas personas deciden mantenerse alejadas por temor a las autoridades

Suecia registra una reducción histórica en la actividad de bandas internacionales de ladrones. Entre enero y abril de este año, la cantidad de personas afectadas por estas organizaciones disminuyó un 50% en comparación con 2022. Los datos oficiales confirman que los delincuentes extranjeros están evitando el país por temor al sistema judicial sueco.

Este cambio de tendencia se debe a una mejora drástica en la efectividad operativa de las fuerzas de seguridad en los últimos años. Según informes de la policía sueca publicados en sus canales oficiales, el número de denunciantes únicos por delitos de agresión en general bajó un 35%. Esta caída no es casual, sino el resultado de métodos de desmantelamiento que han generado un efecto disuasorio inmediato en las ligas criminales internacionales que solían afectar a los hogares suecos.

image "Olvidaros de Suecia": los chats interceptados por la policía Las autoridades obtuvieron pruebas directas de este temor a través de mensajes en teléfonos móviles incautados a los delincuentes. En una de las conversaciones grabadas, un criminal aconsejaba a sus contactos alejarse del territorio sueco por un tiempo debido a la agresividad de las investigaciones. "Dicen que la policía allí trabaja como demonios", rezaba uno de los mensajes interceptados compartidos en el comunicado policial. Estos avisos circulan ahora entre distintos actores extranjeros que antes tenían a Suecia en su punto de mira, consolidando la idea de que el país ya no es un refugio seguro para sus operaciones ilegales.

El descenso de la criminalidad se manifiesta en un espectro muy amplio de delitos denunciados. Las estadísticas muestran que los robos de embarcaciones y vehículos, así como los asaltos en viviendas particulares, presentan una reducción a un ritmo sin precedentes según la autoridad. Incluso los hurtos de combustible han mermado considerablemente. La policía subraya que este fenómeno demuestra que las bandas ya no buscan refugio en el país por temor a ser procesadas y encarceladas, prefiriendo desviar sus actividades hacia otros destinos menos vigilados.

image Cooperación vecinal y marcado de bienes: la clave del éxito Para que esta tendencia de seguridad se mantenga a largo plazo, la autoridad hace un llamamiento a la población civil, que desempeña un rol fundamental en la prevención. La cooperación activa entre vecinos y el aviso inmediato ante cualquier movimiento sospechoso son herramientas básicas para cerrar el paso a la delincuencia internacional. La vigilancia comunitaria actúa como una primera barrera que dificulta el asentamiento de las redes criminales en las zonas residenciales.

Además de la vigilancia, se recomienda continuar con el marcado técnico de los motores de embarcaciones y otros equipos valiosos. Este método facilita el rastreo de los bienes robados y complica su posterior comercialización en el mercado negro fuera de las fronteras suecas. El objetivo de la policía es que el país resulte cada vez menos atractivo para el crimen organizado transnacional mediante la combinación de inteligencia policial avanzada y una ciudadanía alerta que proteja su entorno.