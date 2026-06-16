El "caso Pelicot" sueco: condenaron a un hombre que explotó sexualmente a su esposa durante tres años

Un tribunal del norte de Suecia condenó este martes a cuatro años y cinco meses de prisión a un hombre de más de 60 años por haber explotado sexualmente a su esposa durante tres años , ofreciéndola a decenas de hombres a cambio de dinero. El caso generó comparaciones con el de la francesa Gisèle Pelicot , cuyo exmarido fue condenado por organizar violaciones reiteradas contra ella mientras permanecía drogada.

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La sentencia fue dictada por el juzgado de Ångermanland, en el norte de Suecia. El acusado, que permanece detenido desde octubre tras una denuncia presentada por su esposa, fue hallado culpable de proxenetismo agravado, intento de violación, seis hechos de maltrato y seis amenazas .

Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que indemnice a la víctima con 200.000 coronas suecas , equivalentes a unos 18.370 euros .

Según señaló la Justicia sueca en un comunicado, quedó acreditado que fue el hombre quien impulsó a la mujer a comenzar a vender servicios sexuales y quien administró gran parte de la actividad.

"El tribunal ha concluido que el hombre fue quien tomó la iniciativa para que la mujer empezara a vender sexo y ha sido quien administró gran parte del negocio", indicaron los magistrados.

Gisele Pelicot, la mujer francesa que violada durante años por hombres que le pagaban a su marido.

Gisèle Pelicot en el último día de declaración en el juicio de Avignon, Francia. Foto: La Vanguardia

También condenaron a 28 compradores

La investigación derivó además en la condena de 28 hombres por compra de servicios sexuales, dos de los cuales recibieron penas de prisión.

La causa había comenzado con cerca de 120 sospechosos, pero muchos de ellos no llegaron a ser acusados formalmente debido a que los hechos habían prescripto, ya que la legislación sueca establece un plazo de dos años para este tipo de delitos.

Durante el juicio, el juez Johan Ahlberg sostuvo que el acusado ejerció una fuerte influencia sobre la víctima y la indujo a participar en distintas actividades sexuales.

"Fue el hombre el que influyó e indujo a su esposa a realizar actos sexuales consigo misma, transmitirlos por internet, recibir a compradores de servicios e intentar que vecinos y clientes tuvieran sexo con ella", señaló el magistrado.

No obstante, el tribunal consideró que no pudo demostrarse en todos los casos que la participación de la mujer fuera completamente involuntaria, motivo por el cual el acusado fue absuelto de ocho cargos por violación.

La defensa negó los cargos

Durante el proceso judicial, el hombre rechazó todas las acusaciones y aseguró que únicamente ayudaba a su esposa a desarrollar una actividad que, según su versión, ella deseaba ejercer voluntariamente.

El acusado afirmó que su papel se limitaba a tareas administrativas vinculadas a la organización de encuentros y contactos.

De acuerdo con medios suecos, el condenado estuvo vinculado en el pasado a la organización de motociclistas "Ángeles del Infierno" y posee antecedentes por delitos como maltrato y coerción. Además, ya había sido investigado hace dos años por presuntos abusos contra su esposa, aunque aquella causa fue archivada.