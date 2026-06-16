16 de junio de 2026 - 09:15

El "caso Pelicot" sueco: condenaron a un hombre que explotó sexualmente a su esposa durante tres años

El hombre fue condenado a cuatro años de prisión. La causa comenzó con más de 120 sospechosos, pero muchos casos prescribieron.

El caso Pelicot de Suecia: condenan a un hombre por prostituir a su esposa durante años. &nbsp;

El 'caso Pelicot' de Suecia: condenan a un hombre por prostituir a su esposa durante años.

 

Foto:

EFE
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un tribunal del norte de Suecia condenó este martes a cuatro años y cinco meses de prisión a un hombre de más de 60 años por haber explotado sexualmente a su esposa durante tres años, ofreciéndola a decenas de hombres a cambio de dinero. El caso generó comparaciones con el de la francesa Gisèle Pelicot, cuyo exmarido fue condenado por organizar violaciones reiteradas contra ella mientras permanecía drogada.

Leé además

Escándalo en el Grupo F: Túnez echa a Sabri Lamouchi en pleno Mundial tras recibir cinco goles.

Escándalo en el Mundial 2026: Túnez despidió a su entrenador tras la goleada sufrida ante Suecia
Entre hilos y crochet, más de 200 mujeres vistieron Zapopan con los colores representativos de las selecciones que jugarán en la Perla Tapatía. Foto X @ZapopanGob

Guadalajara se vistió de Mundial con un cielo tejido de 220 metros

Por Redacción Mundo

La sentencia fue dictada por el juzgado de Ångermanland, en el norte de Suecia. El acusado, que permanece detenido desde octubre tras una denuncia presentada por su esposa, fue hallado culpable de proxenetismo agravado, intento de violación, seis hechos de maltrato y seis amenazas.

Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que indemnice a la víctima con 200.000 coronas suecas, equivalentes a unos 18.370 euros.

Según señaló la Justicia sueca en un comunicado, quedó acreditado que fue el hombre quien impulsó a la mujer a comenzar a vender servicios sexuales y quien administró gran parte de la actividad.

Gisèle Pelicot en el último día de declaración en el juicio de Avignon, Francia. Foto: La Vanguardia
Gisele Pelicot, la mujer francesa que violada durante años por hombres que le pagaban a su marido.

Gisele Pelicot, la mujer francesa que violada durante años por hombres que le pagaban a su marido.

"El tribunal ha concluido que el hombre fue quien tomó la iniciativa para que la mujer empezara a vender sexo y ha sido quien administró gran parte del negocio", indicaron los magistrados.

También condenaron a 28 compradores

La investigación derivó además en la condena de 28 hombres por compra de servicios sexuales, dos de los cuales recibieron penas de prisión.

La causa había comenzado con cerca de 120 sospechosos, pero muchos de ellos no llegaron a ser acusados formalmente debido a que los hechos habían prescripto, ya que la legislación sueca establece un plazo de dos años para este tipo de delitos.

Durante el juicio, el juez Johan Ahlberg sostuvo que el acusado ejerció una fuerte influencia sobre la víctima y la indujo a participar en distintas actividades sexuales.

"Fue el hombre el que influyó e indujo a su esposa a realizar actos sexuales consigo misma, transmitirlos por internet, recibir a compradores de servicios e intentar que vecinos y clientes tuvieran sexo con ella", señaló el magistrado.

No obstante, el tribunal consideró que no pudo demostrarse en todos los casos que la participación de la mujer fuera completamente involuntaria, motivo por el cual el acusado fue absuelto de ocho cargos por violación.

La defensa negó los cargos

Durante el proceso judicial, el hombre rechazó todas las acusaciones y aseguró que únicamente ayudaba a su esposa a desarrollar una actividad que, según su versión, ella deseaba ejercer voluntariamente.

El acusado afirmó que su papel se limitaba a tareas administrativas vinculadas a la organización de encuentros y contactos.

De acuerdo con medios suecos, el condenado estuvo vinculado en el pasado a la organización de motociclistas "Ángeles del Infierno" y posee antecedentes por delitos como maltrato y coerción. Además, ya había sido investigado hace dos años por presuntos abusos contra su esposa, aunque aquella causa fue archivada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ciudadano de EE. UU. fue detenido en Colombia por presunto abuso sexual a un menor en proceso de adopción

Bogotá: detuvieron a un estadounidense por presunto abuso sexual a un menor que pretendía adoptar

Por Redacción Mundo
Brasil: prisión preventiva para tres instructores tras la muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas en rope jumping.

Joven fallecida en Brasil: los acusados aseguran que no estaban a cargo de asegurar la cuerda

Por Redacción Mundo
El presidente estadounidense Donald Trump asiste a una reunión bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron en el marco de la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, en el centro-este de Francia, el 15 de junio de 2026. 

Donald Trump y el presidente del Parlamento iraní firman un memorando para un alto el fuego en Medio Oriente

Por Redacción Mundo
Toneladas de ropa en Ghana están provocando una crisis ambiental sin precedentes. 

La crisis de la moda rápida en Ghana: millones de prendas usadas contaminan humedales protegidos

Por Cristian Reta