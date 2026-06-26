26 de junio de 2026 - 13:46

Apenas 7 episodios: llegó a Netflix la esperada segunda temporada de un exitoso live action

La producción de fantasía transcurre en un mundo de ficción donde sus protagonistas deben controlar los elementos para salvar a todos.

Llegó a Netflix la esperada segunda temporada de un exitoso live action: tiene solo 7 episodios

Llegó a Netflix la esperada segunda temporada de un exitoso live action: tiene solo 7 episodios

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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"Avatar: la leyenda de Aang", épica travesía del último maestro del aire quien despierta tras un siglo congelado, llegó a la plataforma de streaming con siete episodios de aproximadamente una hora de duración cada uno.

Según explicó la producción, inicialmente se había planificado una temporada de ocho capítulos, aunque uno de ellos fue eliminado durante el desarrollo para concentrar mejor la historia principal sin perder el ritmo narrativo.

"Avatar: La leyenda de Aang" estrenó su segunda temporada en Netflix.

"Avatar: La leyenda de Aang" estrenó su segunda temporada en Netflix.

De qué trata la temporada 2 de "Avatar: la leyenda de Aang"

La historia retoma los acontecimientos después de la batalla en la Tribu Agua del Norte. Tras esa victoria parcial frente a la Nación del Fuego, Aang, Katara y Sokka emprenden un nuevo viaje hacia el Reino Tierra.

El principal objetivo será convencer al Rey Tierra de unirse a la lucha contra la Nación del Fuego, mientras Aang comienza su esperado entrenamiento para dominar el elemento tierra.

Embed - Avatar: La leyenda de Aang | Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

Gran parte de la trama transcurre en Ba Sing Se, una de las ciudades más importantes del universo de "Avatar", donde los protagonistas deberán enfrentarse a conspiraciones políticas, secretos y nuevos desafíos que pondrán a prueba al grupo.

La incorporación más esperada por los fanáticos

Uno de los grandes atractivos de esta nueva entrega es el debut de Toph Beifong, la legendaria maestra tierra que en esta adaptación live action es interpretada por Miya Cech.

También regresan los protagonistas de la primera temporada

El elenco principal vuelve a ponerse al frente de la historia con Gordon Cormier en el papel de Aang, Kiawentiio como Katara, Ian Ousley como Sokka, Dallas Liu interpretando a Zuko, Paul Sun-Hyung Lee como el sabio Iroh y Daniel Dae Kim en el rol del temible Señor del Fuego Ozai.

"Avatar: La leyenda de Aang" estrenó su segunda temporada en Netflix.

"Avatar: La leyenda de Aang" estrenó su segunda temporada en Netflix.

Una serie que ya confirmó su desenlace

Netflix ya había anunciado que la adaptación tendrá una tercera temporada, que servirá para adaptar el último libro de la historia original y cerrar definitivamente el recorrido de Aang en formato live action.

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