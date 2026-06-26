Apenas 7 episodios: llegó a Netflix la esperada segunda temporada de un exitoso live action

Netflix estrenó una nueva temporada de un reconocido live action basado en una de las series animadas más exitosas de todos los tiempos. Trae nuevos personajes, más acción y un capítulo menos que la entrega anterior.

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"Avatar: la leyenda de Aang", épica travesía del último maestro del aire quien despierta tras un siglo congelado, llegó a la plataforma de streaming con siete episodios de aproximadamente una hora de duración cada uno.

Según explicó la producción, inicialmente se había planificado una temporada de ocho capítulos, aunque uno de ellos fue eliminado durante el desarrollo para concentrar mejor la historia principal sin perder el ritmo narrativo.

La historia retoma los acontecimientos después de la batalla en la Tribu Agua del Norte. Tras esa victoria parcial frente a la Nación del Fuego, Aang, Katara y Sokka emprenden un nuevo viaje hacia el Reino Tierr a.

"Avatar: La leyenda de Aang" estrenó su segunda temporada en Netflix.

"Avatar: La leyenda de Aang" estrenó su segunda temporada en Netflix.

El principal objetivo será convencer al Rey Tierra de unirse a la lucha contra la Nación del Fuego, mientras Aang comienza su esperado entrenamiento para dominar el elemento tierra.

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Gran parte de la trama transcurre en Ba Sing Se, una de las ciudades más importantes del universo de "Avatar", donde los protagonistas deberán enfrentarse a conspiraciones políticas, secretos y nuevos desafíos que pondrán a prueba al grupo.

La incorporación más esperada por los fanáticos

Uno de los grandes atractivos de esta nueva entrega es el debut de Toph Beifong, la legendaria maestra tierra que en esta adaptación live action es interpretada por Miya Cech.

También regresan los protagonistas de la primera temporada

El elenco principal vuelve a ponerse al frente de la historia con Gordon Cormier en el papel de Aang, Kiawentiio como Katara, Ian Ousley como Sokka, Dallas Liu interpretando a Zuko, Paul Sun-Hyung Lee como el sabio Iroh y Daniel Dae Kim en el rol del temible Señor del Fuego Ozai.

"Avatar: La leyenda de Aang" estrenó su segunda temporada en Netflix. "Avatar: La leyenda de Aang" estrenó su segunda temporada en Netflix. gentileza

Una serie que ya confirmó su desenlace

Netflix ya había anunciado que la adaptación tendrá una tercera temporada, que servirá para adaptar el último libro de la historia original y cerrar definitivamente el recorrido de Aang en formato live action.