14 de mayo de 2026 - 11:09

HBO Max presentó el live action de un popular animé sobre samuráis: es brutal e imperdible

La serie mezcla ficción con realidad para contar una historia violenta en uno de los períodos del antiguo Japón.

El nuevo live action de HBO Max sobre samuráis.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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La serie está basada en “Chiruran: Shinsengumi Requiem” y llegó a la plataforma bajo el nombre “La canción del samurái”. Inspirada en el manga creado por Shinya Umemura e ilustrado por Eiji Hashimoto, la historia mezcla hechos reales con elementos dramáticos para reconstruir los últimos años del período Edo.

El animé en el que se inspira la serie de HBO Max: "Chiruran: Shinsengumi Requiem".
El animé en el que se inspira la serie de HBO Max:

El animé en el que se inspira la serie de HBO Max: "Chiruran: Shinsengumi Requiem".

De qué trata "Chiruran: Shinsengumi Requiem", la nueva adaptación de HBO Max

La trama se desarrolla en Kioto, en plena caída del shogunato japonés, una etapa marcada por conflictos internos y disputas de poder que terminaron modificando el rumbo político del país. En ese contexto aparece Toshizo Hijikata, un joven peleador callejero que termina integrándose al Shinsengumi, el legendario grupo samurái encargado de mantener el orden en la ciudad.

Embed - HBO Just Picked Up THIS Samurai Series… And It Could Be HUGE

A medida que avanza la historia, Hijikata construye vínculos clave con figuras como Isami Kondo y Soji Okita, mientras enfrenta traiciones, rivalidades y decisiones que ponen a prueba su lealtad. La serie combina escenas de combate con un fuerte desarrollo emocional de sus protagonistas, mostrando sus contradicciones, ambiciones y conflictos personales.

Además de las batallas y el trasfondo político, la ficción busca profundizar en las tensiones humanas detrás de cada personaje. Esa mezcla entre acción, drama histórico y relaciones intensas fue uno de los aspectos más destacados por los seguidores del manga original.

El equipo detrás de “La canción del samurái”

La producción cuenta con dirección de Kazutaka Watanabe y guion de Masaaki Sakai. El elenco principal está integrado por Yuki Yamada, Nobuyuki Suzuki, Aoi Nakamura, Kanata Hosoda, Shuhei Uesugi, Kisetsu Fujiwara y Yosuke Sugino.

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