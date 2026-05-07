La película más brutal de una famosa saga slasher llega pronto a HBO Max y promete escenas difíciles de olvidar

El cine de terror más crudo y sin filtros llega a HBO Max con la tercera película de una de las franquicias más polémicas del género. Con un estilo gore que incomoda en cada minuto, esta película se suma a la plataforma de streaming en pocos días.

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“Terrifier 3” es la tercera película de la saga creada por Damien Leone, que continúa la historia del perturbador Art the Clown, uno de los villanos más brutales del cine moderno.

La película retoma los hechos posteriores a la segunda película y da un salto temporal de varios años. En el centro de la historia vuelve a estar Sienna Shaw, quien intenta reconstruir su vida tras sobrevivir a la masacre anterior, mientras lidia con traumas y visiones del pasado .

Sin embargo, el terror regresa cuando Art the Clown vuelve a aparecer, esta vez acompañado por una figura aún más oscura. Juntos desatan una nueva ola de violencia en el condado de Miles, llevando el caos a un contexto inesperado, la Navidad.

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El asesino sembrará el pánico entre los habitantes durante Nochebuena, en un contraste tan perturbador como efectivo entre el clima festivo y la brutalidad extrema.

Una película casera y el poder de las buenas historias

La primera entrega de Terrifier, en 2016, se realizó con un presupuesto muy bajo, se estima en torno a los 35 mil dólares.

No tuvo respaldo de grandes estudios ni una campaña de marketing tradicional. De hecho, su circulación inicial fue bastante limitada, apoyada en festivales y lanzamientos directos a video. Actualmente sigue disponible en YouTube.

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La película sigue a Art the Clown durante la noche de Halloween, donde persigue a un grupo de jóvenes en una escalada de violencia cada vez más extrema. La trama es simple, casi minimalista, pero funciona como excusa para lo que se convertiría en la marca registrada de la saga, efectos prácticos de gore muy explícitos y un villano perturbador que no habla pero ya protagonizó tres filmes.

Cuándo se estrena Terrifier 3 en HBO Max

La película llegará al catálogo de HBO Max el próximo viernes 15 de mayo.