Una mujer gastó cerca de US$3.100 en un contenedor de almacenamiento sin saber exactamente qué había adentro. Cuando levantaron la lona, apareció una sorpresa inesperada: un DMC DeLorean , el auto que se volvió mundialmente famoso por Volver al futuro .

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La historia ocurrió en el programa Storage Hunters UK , donde los participantes compran contenedores cerrados o semiocultos y apuestan por lo que pueden encontrar. En este caso, la apuesta salió mucho mejor de lo previsto.

Según publicó Supercar Blondie, la compradora pagó US$3.200 por el contenedor. Everyeye Auto recogió la misma historia y la presentó como una operación de 2.700 euros , una cifra cercana según la conversión usada.

El auto estaba cubierto por una lona y llevaba, según la información difundida, al menos 20 años sin ser utilizado . El momento más fuerte llegó cuando descubrieron que no era un vehículo común, sino un DeLorean.

El detalle que hizo crecer todavía más el valor del hallazgo fue mecánico: pese al tiempo guardado, el motor todavía podía arrancar. Para un auto detenido durante dos décadas, ese dato cambia por completo la historia.

Gasta 3.100 dólares en un contenedor y encuentra dentro el DeLorean DMC-12 de 'Volver al futuro' (2)

No se trataba del DeLorean original usado en la película, sino del mismo modelo que el cine convirtió en ícono. Esa diferencia es importante: el valor no viene de haber estado en el rodaje, sino de ser un DMC DeLorean auténtico.

Por qué este auto vale tanto

El DMC DeLorean fue producido durante muy poco tiempo, entre 1981 y 1982, en la planta de Dunmurry, Irlanda del Norte. Su fabricación limitada ayudó a convertirlo en un objeto de culto.

Además, tenía una imagen imposible de confundir: carrocería de acero inoxidable, puertas de ala de gaviota y una silueta futurista para su época. Aunque comercialmente no fue un éxito inmediato, el cine cambió su destino.

Cuando Volver al futuro se estrenó en 1985, el auto pasó de rareza automotriz a símbolo cultural. Desde entonces, cualquier DeLorean en buen estado despierta interés entre coleccionistas, fanáticos del cine y amantes de los autos clásicos.

Cuánto podía valer después del hallazgo

De acuerdo con la información citada por Supercar Blondie, el auto podía valer unas 10 veces más que lo pagado por el contenedor. La estimación mencionada rondaba al menos los US$32.000.

Everyeye Auto señaló que los ejemplares en buenas condiciones suelen ubicarse entre US$30.000 y US$50.000, con valores superiores cuando tienen bajo kilometraje, documentación completa o conservación especial.

Gasta 3.100 dólares en un contenedor y encuentra dentro el DeLorean DMC-12 de 'Volver al futuro' (3)

En este tipo de casos, el estado real es decisivo. Un auto puede parecer una joya bajo una lona, pero después hay que revisar motor, óxido estructural, papeles, interiores, suspensión y costos de restauración.

El atractivo de las subastas a ciegas

Las subastas de contenedores funcionan con una mezcla de azar y experiencia. A veces aparecen muebles viejos, herramientas sin valor o cajas vacías. Otras veces, como en este caso, aparece un auto de colección.

El riesgo está en que el comprador paga antes de conocer el contenido completo. Por eso, una compra de este tipo puede convertirse en pérdida inmediata o en una ganancia inesperada.