La señal de tránsito con fondo blanco , un círculo rojo alrededor y una línea horizontal negra en el centro tiene un significado específico en Argentina. No es una advertencia decorativa ni una simple recomendación: indica la presencia de un puesto de control . En el sistema vial argentino, esta señal está identificada como R.25 Puesto de Control .

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Su función es clara: cuando aparece en el camino, el conductor debe detener la marcha porque se aproxima a un lugar donde la detención es obligatoria.

Según el Anexo L del Sistema de Señalización Vial Uniforme , la señal R.25 tiene una conformación física precisa: círculo blanco, orla roja y un rectángulo horizontal negro ubicado en el centro.

El significado oficial también es directo. Ante esta señal, el conductor debe detener su vehículo . No se trata solo de bajar la velocidad ni de avanzar con precaución, sino de frenar cuando el control lo exige.

Por eso, suele aparecer en zonas donde hay controles policiales, aduaneros, fitosanitarios o peajes . También puede estar acompañada por una leyenda aclaratoria que indique qué tipo de control se realizará.

Por qué muchos conductores la confunden

La confusión aparece porque su diseño se parece a otras señales de restricción. El borde rojo suele asociarse rápidamente con una prohibición, pero en este caso la orden no es “no circular”, sino detenerse por control.

También puede confundirse con la señal de contramano, aunque no son iguales. La señal de contramano tiene fondo rojo y un rectángulo blanco horizontal; la de puesto de control tiene fondo blanco y rectángulo negro.

Qué significa la señal de tránsito con fondo blanco y un círculo rojo alrededor (1)

Ese detalle visual cambia por completo la interpretación. Una indica que no se debe ingresar o circular en ese sentido; la otra marca la obligación de detenerse ante un punto de control habilitado.

Dónde puede aparecer esta señal en Argentina

La señal R.25 suele verse en accesos a peajes, rutas con controles, puestos sanitarios, pasos fronterizos, áreas aduaneras o zonas donde una autoridad regula el tránsito.

En rutas nacionales o provinciales, puede aparecer antes del punto de detención para que el conductor reduzca la velocidad con tiempo. Su objetivo es evitar frenadas bruscas y ordenar el ingreso al sector controlado.

En algunos casos, debajo de la señal puede agregarse una placa con una palabra aclaratoria, como “peaje”, “control policial” o “aduana”. Esa leyenda no cambia la orden principal: hay que detenerse.

Qué debe hacer el conductor al verla

La reacción correcta es reducir la velocidad, mirar el entorno y prepararse para frenar por completo. Si hay personal de control, barreras, conos o indicaciones manuales, esas órdenes deben respetarse.

No conviene interpretarla como una señal opcional. Si está colocada en un puesto activo, avanzar sin detenerse puede generar una situación de riesgo, además de una posible infracción según la jurisdicción correspondiente.

También importa mantener distancia con el vehículo de adelante. En controles y peajes, los autos pueden detenerse de golpe, cambiar de carril o esperar indicaciones, por lo que la anticipación es clave.