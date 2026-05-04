Heath Ledger murió a los 28, dejó una fortuna sin incluir a su hija y su familia tomó una impactante decisión

Heath Ledger murió a los 28 años dejando una fortuna de 16,3 millones de dólares y un testamento desactualizado. El documento, redactado en 2003, no mencionaba a su única hija, Matilda, nacida dos años más tarde. Pese al vacío legal, la familia del actor tomó una decisión que benefició a la joven.

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El fallecimiento repentino del actor de The Dark Knight en enero de 2008 conmocionó a la industria cinematográfica mundial. En ese momento, la situación legal de su patrimonio era compleja porque Ledger había firmado su última voluntad antes de conocer a Michelle Williams . El testamento original designaba como beneficiarios exclusivos a sus padres y hermanas.

Heath Ledger, uno de los protagonistas de las películas mejor rankeadas en IMDB

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Sin embargo, l os Ledger eliminaron cualquier posibilidad de conflicto judicial desde el primer día. Kim y Sally, los padres de Heath, junto a sus hermanas Kate, Olivia y Ashleigh, insistieron en que Matilda y su madre estuvieran plenamente protegidas. La decisión fue unánime y el padre del actor confirmó que nunca hubo dudas sobre el destino final de los fondos.

El apoyo económico no provino únicamente del entorno familiar directo de la estrella. Durante el rodaje de la película final de Ledger, The Imaginarium of Doctor Parnassus, tres actores de primer nivel intervinieron para asegurar el bienestar de la niña. Johnny Depp, Colin Farrell y Jude Law , quienes completaron el papel de Heath, donaron la totalidad de sus salarios a Matilda. El director Terry Gilliam calificó este gesto como extraordinario y maravilloso .

La hija de Heath Ledger está cada día más parecida a su padre La hija de Heath Ledger está cada día más parecida a su padre

Actualmente, Matilda tiene 20 años y reside en Nueva York con su madre. Su crianza se mantuvo alejada del ojo público, pero rodeada de figuras clave como sus padrinos, Jake Gyllenhaal y Busy Phillipps. El actor Jeremy Strong también desempeñó un papel fundamental, mudándose con ellas para brindar apoyo emocional durante los años de formación de la joven tras la pérdida de su padre.

Michelle Williams reconstruyó su vida personal junto al director Thomas Kail, con quien comparte tres hijos adicionales. Matilda creció con la sabiduría y capacidad de observación que su propio padre destacaba poco después de su nacimiento. La historia de su herencia se sostiene hoy como un caso atípico donde la integridad prevaleció sobre las formalidades de un papel firmado antes de tiempo.