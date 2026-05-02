Netflix anunció un documental sobre Gustavo Cerati: cuándo se estrena y que parte de su vida cuenta

La plataforma Netflix confirmó la producción de un documental sobre la vida y obra de Gustavo Cerati , a casi 12 años de su muerte. El proyecto, que ya se encuentra en etapa de desarrollo, promete ofrecer un retrato íntimo del artista y explorar aspectos poco conocidos de su historia personal.

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El film será dirigido por Picky Talarico , quien trabajó junto a Cerati en varios videoclips, y contará con la participación de Laura Cerati - hermana del artista- como productora asociada. Desde la plataforma adelantaron que el estreno está previsto para 2027.

Según informaron, el documental buscará revelar las “zonas más silenciosas” del músico , con acceso exclusivo a archivos y registros nunca antes vistos. La propuesta apunta a mostrar no solo al artista consagrado, sino también al hombre detrás de la figura pública.

Embed - El documental de Gustavo Cerati | Netflix

Además, incluirá entrevistas con su círculo más cercano, entre ellos sus compañeros de Soda Stereo, Zeta Bosio y Charly Alberti.

Como adelanto, Netflix difundió un primer teaser en el que se ve a un joven Cerati caminando en la oscuridad con una linterna, en una escena cargada de simbolismo.

Un equipo con vínculo directo con Cerati

La producción estará a cargo de Landia y contará también con Andy Fogwill como director creativo. Ambos trabajaron de cerca con el músico a lo largo de su carrera, lo que aporta una mirada cercana y auténtica.

Talarico dirigió videoclips como “Paseo inmoral” y “El mareo”, mientras que Fogwill estuvo detrás de piezas icónicas como “Crimen”, “Lago en el cielo” y “Deja Vu”.

Embed - Gustavo Cerati - Crimen (Official VIdeo)

La mirada de quienes conocieron a Gustavo Cerati

“Este documental nos da la posibilidad de contar la vida de un personaje único, alguien que dejó una huella profunda en millones de personas”, expresó Talarico, quien destacó también la intención de mostrar aspectos más íntimos del artista.

Por su parte, Laura Cerati señaló: “Es la vida de un hombre que contagió su pasión a través de su música, alguien que supo construir un puente entre personas y culturas”.

A más de una década de su fallecimiento, la figura de Gustavo Cerati continúa vigente. Nuevas generaciones descubren su música y reinterpretan su obra, consolidándolo como uno de los artistas más influyentes del rock en español.

Con este documental, Netflix buscará acercar su historia a públicos de todo el mundo, en una producción que promete ser tan emotiva como reveladora.