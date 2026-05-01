1 de mayo de 2026 - 22:35

Se va de Netflix: en pocos días deja la plataforma una popular franquicia de acción, robots y autos

Son cinco películas con un elenco estelar y la participación especial de Mark Wahlberg. Quedarán fuera de la plataforma el lunes.

Una famosa franquicia de películas de acción deja Netflix&nbsp;

Una famosa franquicia de películas de acción deja Netflix 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Netflix actualiza su catálogo constantemente y, esta vez, la noticia no es buena para los fanáticos de la acción. Una de las franquicias más reconocidas del cine se despide en cuestión de días. Los fanáticos todavía están a tiempo de hacer una maratón, pero el reloj ya empezó a correr.

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Se trata de la saga "Transformers", que abandonará la plataforma, llevándose consigo todas las cinco películas. La historia de robots alienígenas capaces de transformarse en vehículos fue durante años uno de los grandes tanques del cine comercial, combinando efectos especiales, batallas épicas y personajes icónicos.

"Transformers" se va de Netflix.

"Transformers" se va de Netflix.

Además del despliegue visual, uno de los grandes atractivos de la saga fue su elenco. Megan Fox se convirtió en un ícono de las primeras entregas gracias a su papel como Mikaela Banes, junto a Shia LaBeouf, quien interpretó a Sam Witwicky, el protagonista inicial de la historia.

Con el paso de las películas, la franquicia sumó nuevas caras como Mark Wahlberg, que tomó el relevo en La era de la extinción y El último caballero, mientras que actores como Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John Turturro y Stanley Tucci consolidaron un reparto que combinó figuras de acción, comedia y drama a lo largo de toda la saga.

Megan Fox nuevamente embarazada
Megan Fox

Megan Fox

Qué películas de Transformers se van de Netflix

Transformers (2007)

La primera película introduce a Sam Witwicky, un adolescente que descubre que su auto es en realidad un robot extraterrestre. Sin saberlo, se convierte en una pieza clave en la guerra entre Autobots y Decepticons, una batalla que pone en riesgo el destino de la Tierra.

Embed - Transformers | Official Trailer | Paramount Movies

Transformers: La venganza de los caídos (2009)

En esta secuela, Sam intenta llevar una vida normal, pero pronto vuelve a quedar en el centro del conflicto. Junto a Mikaela y los Autobots, deberá enfrentar una nueva amenaza que busca destruir el planeta.

Embed - Transformers: La venganza de los caídos | 2 | Tráiler Oficial Español | Paramount Pictures Spain

Transformers: El lado oscuro de la luna (2011)

La trama se expande hacia la carrera espacial: una nave Transformer oculta en la Luna revela secretos del pasado. Óptimus Prime lidera una misión para rescatar a Sentinel Prime, lo que desencadena una guerra aún más peligrosa.

Embed - Transformers: El Lado Oscuro de la Luna | 3 | Tráiler Oficial Español | Paramount Pictures Spain

Transformers: La era de la extinción (2014)

Años después de una gran destrucción, los humanos desconfían de los robots. Un inventor encuentra y repara a un Transformer, lo que lo arrastra nuevamente a una batalla global que redefine el equilibrio entre humanos y máquinas.

Embed - Transformers 4: La Era de la Extinción - Trailer Oficial Español Latino (HD)

Transformers: El último caballero (2017)

Con un giro inesperado, Óptimus Prime cambia de bando, lo que obliga a Cade Yeager y a los Autobots a intervenir para evitar un plan que podría acabar con la humanidad.

Embed - Transformers: El Último Caballero | Primer Tráiler | Doblado | Paramount Pictures México

Últimos días para verlas en Netflix y en qué app siguen disponibles

Todas estas películas estarán disponibles solo hasta el 4 de mayo en Netflix, por lo que quienes quieran revivir la historia completa o verla por primera vez deberán apurarse. Luego, seguirán disponibles en Prime Video y Paramount.

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