La triste noticia sobre su padre que recibió Shakira antes de cantar en Copacabana y demoró su show

El esperado show de Shakira en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, inició mucho más tarde de lo previsto debido a una mala noticia que había recibido minutos antes de presentarse. Este sábado, la artista se demoró una hora y media en salir, algo que sorprendió a los casi 3 millones de fanáticos que la esperaban en la playa brasileña.

Shakira aún no canta en Copacabana y ya superó los récords de Madonna y Lady Gaga

Aunque estaba pautado para las 21.45, la colombiana recién salió al escenario a las 23.05. Shakira recibió un preocupante parte sobre la salud de su padre, William Mebarak Chadid, de 94 años.

Según la revista ¡Hola!, el hombre habría sufrido una isquemia ese mismo día del recital , por lo que debió ser internado en terapia intensiva . Semejante diagnóstico provocó una fuerte angustia en la cantante en la previa de su presentación.

De acuerdo con versiones difundidas por medios brasileños, el malestar del padre de la artista ocurrió poco antes del show, lo que llevó a Shakira a tomarse un tiempo para recomponerse emocionalmente antes de subir al escenario.

Si bien la organización del evento “Todo Mundo No Rio” evitó dar detalles y solo habló de “una cuestión personal”, el contexto familiar explica el retraso de más de una hora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/poxelse/status/2050781898599694587?s=20&partner=&hide_thread=false dicen que el padre de shakira tuvo algún problema de salud por eso el show se retrasó una hora pero ella igualmente está dándolo TODO pic.twitter.com/oFd3wJ8sr5 — juandi (@poxelse) May 3, 2026

El recital, que reunió a casi tres millones de personas, se convirtió en un hito para la música latina y en uno de los eventos más multitudinarios de la carrera de la cantante.

En medio de esa magnitud, pocos sabían que la artista atravesaba un momento delicado a nivel personal. Aun así, decidió cumplir con su público y brindar el espectáculo esperado.

Quienes estuvieron en Copacabana notaron ciertos gestos de tensión o emoción en la cantante, aunque nada impidió que desplegara su energía habitual sobre el escenario. La presentación formó parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran y fue celebrada como un éxito tanto por la crítica como por los fans.

Cuál es el estado de salud del padre de Shakira

El estado de salud de William es una preocupación constante para Shakira desde hace varios años. El padre de la artista, periodista y escritor, cuenta con un historial de complicaciones médicas que incluyó caídas, cirugías y problemas neurológicos. En 2023 fue intervenido por hidrocefalia y anteriormente atravesó internaciones por distintos cuadros.

Nacido en el seno de una familia de origen libanés, Mebarak se radicó en Colombia, donde formó su vida y su carrera. A lo largo de los años trabajó como joyero, comerciante, profesor y también en medios de comunicación. Su vínculo con la escritura influyó directamente en Shakira, quien desde joven mostró interés por la composición.

Shakira y su padre. Shakira y su padre. gentileza

En varias oportunidades, la cantante destacó públicamente la fortaleza de su padre. En 2024 incluso reveló que había viajado de urgencia a Barranquilla para acompañarlo durante una internación.

Ahora, una nueva complicación vuelve a poner en alerta a la familia. Sin embargo, fiel a su profesionalismo, Shakira eligió no suspender su show en Brasil y subió al escenario para cumplir con uno de los compromisos más importantes de su carrera.