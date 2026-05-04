4 de mayo de 2026 - 09:53

Link de entradas para Ed Sheeran en Argentina 2026: dónde comprar y precios

El cantante británico presentará "LOOP Tour" en el estadio de Huracán, a siete años de su última visita a Buenos Aires.

Ed Sheeran

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Entradas para Ed Sheeran en Argentina 2026

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Move Concerts
Precios de entradas para Ed Sheeran en Argentina 2026

Precios de entradas para Ed Sheeran en Argentina 2026

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

A siete años de su última visita, el cantautor británico Ed Sheeran volverá a Argentina con "LOOP Tour". Las entradas empezarán a venderse este lunes 4 de mayo.

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La fecha confirmada del artista es el domingo 29 de noviembre en el estadio de Huracán, en Parque Patricios (CABA), como parte del último tramo de la gira que incluye también a países latinoamericanos como Chile, Paraguay, México y Brasil.

El artista invitado para telonear el show de Ed Sheeran en Buenos Aires será Finneas, el productor, letrista y hermano de Billie Eilish.

Entradas para Ed Sheeran en Argentina 2026
Entradas para Ed Sheeran en Argentina 2026

Entradas para Ed Sheeran en Argentina 2026

Según Move Concerts, productora del show en Argentina, el “LOOP Tour” promete a los fans una experiencia en vivo renovada, con un diseño de escenario y repertorio completamente nuevos, que incluyen canciones de su álbum recién lanzado “Play” , junto a los temas los favoritos de sus fans como "Shape of You", "Castle on the Hill" y "Thinking Out Loud", entre otros.

Desde su lanzamiento en 2025, “Play” arrasó y se posicionó en los puestos número 1 en todo el mundo, incluidos Australia, Austria, Bélgica, Irlanda, Alemania, Nueva Zelanda, Suiza y el Reino Unido.

Sheeran lanzó también “Play – The Remixes EP”, un proyecto de cuatro temas que reimagina canciones seleccionadas de su álbum mediante colaboraciones dinámicas con algunos de los talentos más reconocidos del sur de Asia, como Hanumankind, Dhee, Santhosh Narayanan, Karan Aujla, Jonita y Arijit Singh.

Link de compra de entradas para Ed Sheeran en Argentina 2026

La preventa BBVA de entradas para Ed Sheeran comienza este lunes 4 de mayo a las 12 del mediodía, a través de https://livepass.com.ar/.

Clientes de BBVA podrán acceder a seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

La venta general con todo medio de pago empezará el martes 5 de mayo, a las 12.

Embed - Ed Sheeran - Perfect (Official Music Video)

Precios de entradas para Ed Sheeran en Argentina 2026

  • Campo trasero con acceso a cabecera $125.000
  • Platea $190.000
  • Platea media $250.000
  • Campo delantero derecho $275.000
  • Campo delantero izquierdo $275.000
  • Platea preferencial $280.000

Hay que sumar cargo por servicio.

Precios de entradas para Ed Sheeran en Argentina 2026
Precios de entradas para Ed Sheeran en Argentina 2026

Precios de entradas para Ed Sheeran en Argentina 2026

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