3 de mayo de 2026 - 20:28

Darío Barassi recibió una tierna carta de despedida de su hija de 6 años: "Me voy a vivir a Europa"

El conductor compartió el momento en redes y reaccionó con humor. El mensaje se volvió viral por su ternura y espontaneidad.

Darío Barassi junto a su esposa y sus dos hijas.

Darío Barassi junto a su esposa y sus dos hijas.

Foto:

Instagram / @dariobarassi
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El conductor Darío Barassi captó la atención de los usuarios en las redes sociales tras compartir una escena familiar cargada de humor y ternura. Sin embargo, en este caso la protagonista es su hija Emilia, de 6 años.

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La niña le dejó una carta escrita a mano con un mensaje tan inesperado como adorable: “Querido padre, lo lamento. Me voy a vivir a Europa con Anto y muchas amigas. Perdón. Con amor, Emi”.

El texto, acompañado por dibujos, corazones y un sticker, apareció sobre un escritorio y rápidamente se volvió viral.

La reacción de Barassi

Lejos de preocuparse, el conductor tomó la situación con humor y explicó el contexto en su cuenta de Instagram: el día anterior había mencionado en casa la posibilidad de obtener ciudadanía europea.

La tierna carta que Emilia le dejó a su papá, Darío Barassi
La tierna carta que Emilia le dejó a su papá, Darío Barassi.

La tierna carta que Emilia le dejó a su papá, Darío Barassi.

Horas después, recibió la respuesta de su hija en forma de carta. “Después le haré escribir 400 veces ‘voy’ con V corta”, bromeó, haciendo referencia a un detalle ortográfico del mensaje. Luego volvió al tono cómplice y divertido: “Perdón con amor. Emi. Lo lamento”.

Repercusiones en redes

La publicación se llenó rápidamente de comentarios de seguidores y colegas, que destacaron la espontaneidad y ternura del momento. Frases como “Amo que tenga esa alma tan a la antigua”, “Emi tiene entre 6 y 85 años” y “Qué bueno que todavía escriba a mano” reflejaron el impacto que generó la escena.

No es la primera vez que Barassi comparte situaciones cotidianas con sus hijas, un tipo de contenido que suele tener gran repercusión por su combinación de ironía, humor y momentos familiares.

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