3 de mayo de 2026 - 19:25

Julián Weich anunció que cerrará su empresa solidaria: "Se acabó el consumo"

El conductor anunció que cerrará su empresa tras 16 años de actividad. El emprendimiento donaba parte de sus ganancias a organizaciones sociales.

Julián Weich bajará la persiana de Conciencia tras 16 años.

Julián Weich bajará la persiana de Conciencia tras 16 años.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El conductor Julián Weich sorprendió al revelar que cerrará su empresa Conciencia, un emprendimiento con fines solidarios que mantuvo durante más de 15 años.

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La confesión se dio durante su participación en el programa La noche de Mirtha, conducido por Juana Viale en El Trece. “Yo estoy por cerrar Conciencia, mi marca”, afirmó el conductor, generando sorpresa en la mesa.

El impacto de la crisis económica

Weich explicó que la decisión responde directamente a la caída del consumo: “Porque no funciona más. La empresa la tengo hace 16 años... la voy a cerrar”. El emprendimiento estaba enfocado en la venta de productos de primera necesidad, como alimentos y otros insumos, con el objetivo de donar parte de las ganancias a ONG.

Sin embargo, el conductor fue contundente al describir la situación: “Se acabó el consumo. El consumo no alcanza para que yo esté dentro del mercado general y pueda donar como antes”.

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Además, Weich detalló que durante años logró cumplir con el objetivo solidario del proyecto, pero que esa dinámica ya no es sostenible: “Lo hice durante 15 años. Ya el año pasado no doné”.

En ese sentido, remarcó que no quiere continuar con una propuesta que no pueda sostener: “Me parece vergonzoso vender productos diciendo que dono la mitad de las ganancias y que no dono. Ya está”. También señaló que la empresa dejó de generar ingresos: “No entra plata. Y eran productos de primera necesidad y de buena calidad”.

Falta de apoyo y decisión final

El conductor luego mencionó que el contexto general afectó incluso a quienes colaboraban con el proyecto. “Muchos ya no tienen ganas de ayudarme porque están preocupados por otros temas”, expresó Weich .

Por último, aclaró que se trata de una empresa y no de una fundación: “Lamentablemente la tengo que cerrar”.

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