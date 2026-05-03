Trabajó en farmacias a los 20 años, aprendió sobre venenos y se convirtió en una de las mejores autoras de suspenso

Antes de vender millones de libros, la autora aprendió la química de los venenos cobrando un sueldo mínimo como voluntaria de la Cruz Roja durante la Gran Guerra.

Agatha Christie no empezó su carrera entre terciopelos y máquinas de escribir. En 1917, su realidad diaria eran los frascos de botica y un sueldo de apenas 16 libras anuales. Mientras trabajaba como auxiliar en las farmacias, acumulaba el conocimiento técnico sobre químicos y dosis de venenos que luego usaría para liquidar personajes con precisión científica.

Esa experiencia en la Cruz Roja Británica durante la Primera Guerra Mundial marcó un quiebre definitivo en su narrativa. No solo aprendió sobre sustancias letales; también observó a la gente de su entorno. La farmacia funcionó como el observatorio donde vio pasar a los refugiados belgas que huían del conflicto, quienes darían forma al detective Hércules Poirot.

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De los hospitales de guerra a la creación de Hércules Poirot Su primera novela, escrita en 1916 pero publicada en 1920, nació de ese entorno de medicina y urgencia bélica. Antes de este éxito, Christie enfrentó el rechazo con un manuscrito ambientado en Egipto que ninguna editorial quiso publicar. La transición de enfermera voluntaria a experta en toxicología le otorgó al género de misterio una veracidad que hasta entonces faltaba en los relatos policiales.

Ese oficio de farmacéutica no fue un paréntesis, sino el motor de una producción literaria casi industrial. Christie terminó escribiendo 66 novelas y 15 colecciones de relatos, consolidando una obra que ha sido adaptada al cine y la televisión en más de cien ocasiones. La vigencia de sus historias reside en esa base sólida de observación real y rigor técnico en el uso de sustancias.