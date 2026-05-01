Ya fue el flequillo recto: estos son los 5 cortes en tendencia para el otoño-invierno 2026

El flequillo recto ya no domina solo la escena: para e l otoño-invierno 2026, los cortes de pelo se mueven hacia versiones más pulidas, con capas suaves , bobs definidos y largos que acompañan mejor bufandas, tapados y cuellos altos. La tendencia no implica abandonar por completo el flequillo, sino cambiar su lógica.

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El corte pesado, cerrado y rígido pierde terreno frente a formas con más aire. El pelo busca verse trabajado, sano y con intención , pero sin quedar duro ni demasiado producido.

British Vogue anticipó que 2026 se inclina hacia estilos más pulidos, brillantes y saludables, con un regreso de guiños noventosos y de comienzos de los 2000. Vogue España, en tanto, marcó el avance de cortes como el flowding midi , el laser line bob y el silk bob.

El bob graduado aparece como una de las formas más claras del cambio. Mantiene peso cerca del rostro, pero levanta visualmente la nuca y suma una terminación más filosa, menos aniñada que el clásico bob francés.

La ventaja está en su efecto inmediato: ordena el pelo, marca la mandíbula y funciona bien con abrigos de invierno. No necesita un flequillo recto para tener presencia, porque la fuerza está en la estructura del corte.

2. Flowding midi, la media melena con movimiento

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Para quienes no quieren ir tan corto, el flowding midi funciona como punto intermedio. Es una media melena pensada para moverse, caer liviana y evitar el bloque pesado que muchas veces envejece el look.

Su atractivo está en que puede llevarse lacio, con ondas suaves o con brushing. No depende de una forma única, sino de una idea más actual: pelo flexible, brillante y fácil de adaptar.

3. Silk bob, prolijo pero no rígido

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El silk bob toma la elegancia del corte recto, pero le quita dureza. Se lleva con una caída suave, muchas veces detrás de la oreja, y con un acabado que prioriza brillo más que volumen exagerado.

Es una buena opción para quienes buscan un cambio visible, aunque sin entrar en cortes extremos. En otoño-invierno, además, combina bien con poleras, tapados amplios y accesorios grandes, porque deja el cuello y el rostro más despejados.

4. Flequillo lateral, más fácil que el recto

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El flequillo no desaparece: cambia de dirección. El flequillo lateral vuelve como una alternativa más cómoda, porque permite jugar con la raya, mover el pelo y evitar el mantenimiento estricto del corte recto.

También tiene una ventaja práctica: crece mejor. Mientras el flequillo recto exige retoques frecuentes para no tapar la mirada, el lateral se integra con capas, ondas y largos medianos sin perder forma.

5. Pixie suave, corto con textura

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El pixie suave aparece dentro de la ola de cortes cortos que siguen fuertes en 2026. No es el pixie ultra rígido, sino una versión más crecida, con textura y movimiento alrededor del rostro.

Este corte gana fuerza porque resuelve algo típico del invierno: el pelo aplastado por abrigos, humedad o cuellos altos. Al tener menos largo, conserva mejor la forma y permite jugar con productos livianos de definición.