29 de abril de 2026 - 09:40

El jabón liquido ya es historia: la tendencia que está reemplazando el lavado en 2026 y es más eficiente y sustentable

Ocupa menos lugar y busca sacar del medio el agua “de relleno”. Los nuevos formatos que empiezan a ganar terreno en el lavado del hogar.

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Por Andrés Aguilera

Durante años, el jabón líquido dominó el lavadero casi sin discusión. Botella grande, bidón pesado y una lógica que parecía intocable. Pero en 2026 empezó a verse un cambio silencioso: el avance de los formatos secos ultraconcentrados, sobre todo las hojas o tiras de detergente y, más recientemente, las tabletas o tiles de fibra detergente.

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Estas buscan reemplazar parte de ese volumen líquido con una dosis más liviana, compacta y fácil de transportar.

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Además, la empresa remarcó que fue diseñado para funcionar en lavados con agua fría, lo que puede reducir el gasto energético frente a los ciclos calientes.

Lo que gana el consumidor: menos envase, menos peso y menos desorden

Uno de los puntos más fuertes del fenómeno está en la practicidad. Las hojas y los formatos secos ocupan mucho menos espacio que un bidón, pesan menos y evitan derrames.

En paralelo, la sustentabilidad aparece como argumento comercial fuerte: al eliminar botellas plásticas y reducir el peso del producto, también baja la carga logística.

El mercado de estas alternativas viene creciendo. Technavio proyectó una expansión sostenida del mercado de hojas de detergente entre 2024 y 2029, mientras que otros reportes de mercado ubican a 2026 como un año de consolidación para esta categoría.

Eso no significa que el líquido vaya a desaparecer mañana, pero sí que ya dejó de ser la única forma “natural” de pensar el lavado.

El dato incómodo: no todo lo “eco” lava igual de bien

Ahora bien, hay un punto que conviene no esconder. Que una tendencia sea más liviana o más amable con el envase no implica automáticamente que limpie mejor.

Por un lado, las tiras de jabón, que se instalaron por su perfil sustentable y minimalista. Por otro, los nuevos sólidos de alta ingeniería, que intentan resolver justamente la principal crítica a los formatos secos: que sean cómodos, sí, pero también realmente eficaces en el lavado diario.

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Estas tiles de fibra activan sus ingredientes en agua fría y fueron desarrolladas durante años para competir en rendimiento con opciones más tradicionales.

El cambio de fondo no está solo en el producto

Lo más interesante de esta tendencia es que también cambia la idea de qué se considera “normal” al lavar ropa. Durante mucho tiempo se aceptó comprar agua envasada con perfume y agentes de limpieza.

En 2026, en cambio, el mercado empezó a premiar productos más compactos, concentrados y con menos empaque.

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