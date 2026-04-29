29 de abril de 2026 - 09:24

Palabra clave "Mermaid": Esto es lo que significa cuando las azafatas utilizan este término

El término "Mermaid" es utilizado por la tripulación para identificar a quienes se sientan con las piernas muy abiertas e invaden el asiento vecino.

Las azafatas utilizan este término para hacer referencia a un comportamiento típico de los hombres.

Las azafatas utilizan este término para hacer referencia a un comportamiento típico de los hombres.

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Por Cristian Reta

Viajar en avión implica compartir un espacio reducido donde la comodidad suele ser un bien escaso. Sin embargo, pocos pasajeros saben que los tripulantes de cabina y pilotos utilizan un lenguaje propio para comunicarse entre ellos. Entre estos términos destaca "Mermaid", una palabra que señala directamente a quienes no respetan el espacio ajeno.

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El slang aeronáutico va mucho más allá de las instrucciones técnicas sobre el despegue o el aterrizaje. Según reveló el piloto Kolin Jones, existen palabras diseñadas exclusivamente para referirse al comportamiento de las personas a bordo sin generar alarmas innecesarias. El código "Mermaid", o "sirena" en español, se ha vuelto popular para identificar a los pasajeros que practican el "manspreading".

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La diferencia entre el slang humorístico y los códigos de emergencia

Este término se aplica a quienes se sientan con las piernas excesivamente abiertas o extienden sus pertenencias invadiendo el asiento del compañero. Si escuchás a un azafato usar esta palabra cerca de tu fila, no es motivo de preocupación por la seguridad del vuelo, pero sí es una señal para revisar cuánto espacio estás ocupando y si estás incomodando a alguien más.

Es importante distinguir que no todas las palabras clave tienen un tono relajado o humorístico. Mientras que "Mermaid" pertenece al ámbito de las observaciones sociales de la tripulación, existen otros términos que activan protocolos estrictos. Por ejemplo, algunas aerolíneas utilizan "Angel" o "Code 300" para informar sobre una emergencia médica real que requiere atención inmediata. Otro comando frecuente es el "all-call", que indica una sincronización de todos los teléfonos internos del avión para que la tripulación realice una conferencia rápida.

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Discreción como regla de oro

La variedad de estos códigos depende muchas veces de la aerolínea, ya que cada compañía puede desarrollar su propio vocabulario interno para agilizar la comunicación y mantener la discreción frente a los pasajeros.

Entender estos términos permite a los viajeros frecuentes tener una mejor lectura del clima a bordo. El uso de "Mermaid" refleja un problema creciente en la convivencia aérea: la falta de respeto por los límites físicos en cabinas cada vez más ajustadas. La discreción es la regla de oro en el aire. Los pilotos y asistentes de vuelo prefieren utilizar este tipo de jerga para evitar discusiones en los pasillos que podrían escalar.

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