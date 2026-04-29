Palabra clave "Mermaid": Esto es lo que significa cuando las azafatas utilizan este término

El término "Mermaid" es utilizado por la tripulación para identificar a quienes se sientan con las piernas muy abiertas e invaden el asiento vecino.

Las azafatas utilizan este término para hacer referencia a un comportamiento típico de los hombres.

Viajar en avión implica compartir un espacio reducido donde la comodidad suele ser un bien escaso. Sin embargo, pocos pasajeros saben que los tripulantes de cabina y pilotos utilizan un lenguaje propio para comunicarse entre ellos. Entre estos términos destaca "Mermaid", una palabra que señala directamente a quienes no respetan el espacio ajeno.

El slang aeronáutico va mucho más allá de las instrucciones técnicas sobre el despegue o el aterrizaje. Según reveló el piloto Kolin Jones, existen palabras diseñadas exclusivamente para referirse al comportamiento de las personas a bordo sin generar alarmas innecesarias. El código "Mermaid", o "sirena" en español, se ha vuelto popular para identificar a los pasajeros que practican el "manspreading".

image La diferencia entre el slang humorístico y los códigos de emergencia Este término se aplica a quienes se sientan con las piernas excesivamente abiertas o extienden sus pertenencias invadiendo el asiento del compañero. Si escuchás a un azafato usar esta palabra cerca de tu fila, no es motivo de preocupación por la seguridad del vuelo, pero sí es una señal para revisar cuánto espacio estás ocupando y si estás incomodando a alguien más.

Es importante distinguir que no todas las palabras clave tienen un tono relajado o humorístico. Mientras que "Mermaid" pertenece al ámbito de las observaciones sociales de la tripulación, existen otros términos que activan protocolos estrictos. Por ejemplo, algunas aerolíneas utilizan "Angel" o "Code 300" para informar sobre una emergencia médica real que requiere atención inmediata. Otro comando frecuente es el "all-call", que indica una sincronización de todos los teléfonos internos del avión para que la tripulación realice una conferencia rápida.

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Discreción como regla de oro La variedad de estos códigos depende muchas veces de la aerolínea, ya que cada compañía puede desarrollar su propio vocabulario interno para agilizar la comunicación y mantener la discreción frente a los pasajeros. Entender estos términos permite a los viajeros frecuentes tener una mejor lectura del clima a bordo. El uso de "Mermaid" refleja un problema creciente en la convivencia aérea: la falta de respeto por los límites físicos en cabinas cada vez más ajustadas. La discreción es la regla de oro en el aire. Los pilotos y asistentes de vuelo prefieren utilizar este tipo de jerga para evitar discusiones en los pasillos que podrían escalar.