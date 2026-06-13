Pakistán aseguró que Estados Unidos e Irán están a horas de firmar un acuerdo de paz

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif , afirmó este sábado que Estados Unidos e Irán se encuentran " más cerca que nunca " de concretar un acuerdo de paz y adelantó que la firma electrónica del entendimiento podría realizarse en las próximas 24 horas .

Irán aseguró que un entendimiento con Estados Unidos "nunca ha estado tan cerca"

Donald Trump aseguró que cerró un acuerdo con Irán en medio del conflicto: cuándo se firmará y en dónde

A través de una publicación en la red social X, Sharif señaló que las negociaciones entre ambas partes ingresaron en su etapa final y expresó optimismo respecto a la posibilidad de alcanzar una solución duradera al conflicto.

"Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Con la probable finalización prevista para las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo de paz inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana", manifestó el mandatario.

El dirigente paquistaní también agradeció el compromiso mostrado tanto por Washington como por Teherán durante las negociaciones y destacó el respaldo brindado por distintos países de la región.

Estados Unidos e Irán estarían cerca de llegar a un acuerdo de paz.

Las declaraciones se produjeron pocas horas después de que el propio Sharif informara que ya existe un " texto definitivo y consensuado " entre ambas naciones, considerado un paso clave para la concreción del acuerdo.

Qué incluye el entendimiento

La modalidad de firma electrónica anticipada por Pakistán coincide con las declaraciones realizadas este sábado por el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, quien aseguró que el acuerdo contempla dos etapas principales.

Según explicó el funcionario iraní, la primera fase incluiría la liberación de activos financieros iraníes bloqueados en el extranjero, el levantamiento de restricciones vinculadas al estratégico estrecho de Ormuz y el cese de las hostilidades en distintos frentes regionales, incluido el conflicto en Líbano.

Donald Trump Estados Unidos e Irán dieron distintas versiones sobre las condiciones a las que llegaron para el acuerdo. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Araqchí sostuvo además que Irán logró imponer sus condiciones durante las negociaciones y aseguró en declaraciones a la televisión estatal que "Irán es el ganador de la guerra".

Por su parte, la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, también confirmó que el acuerdo se encuentra próximo a concretarse, pero destacó objetivos diferentes.

Desde Washington consideran prioritario garantizar la reapertura y normalización de la navegación por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del planeta para el comercio energético, además de avanzar en futuras negociaciones vinculadas al programa nuclear iraní.