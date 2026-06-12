Irán aseguró que un entendimiento con Estados Unidos "nunca ha estado tan cerca".

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí , afirmó este viernes que el memorando de entendimiento que negocia su país con Estados Unidos " nunca ha estado tan cerca " de concretarse, pero evitó brindar detalles sobre su contenido y pidió a los medios abstenerse de especular hasta que el documento sea finalizado.

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"El Memorando de Entendimiento de Islamabad nunca ha estado más cerca. A la espera de su finalización, los medios deben abstenerse de entrar en especulaciones sobre su contenido . De acuerdo con nuestro enfoque responsable y transparente, todos los detalles se compartirán con el público en el momento oportuno ", expresó el funcionario iraní a través de un mensaje publicado en la red social X.

Las declaraciones llegan un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que Washington y Teherán habían alcanzado un "gran acuerdo" que incluso podría firmarse durante el próximo fin de semana en Europa.

Sin embargo, las versiones difundidas por medios iraníes y estadounidenses mostraron diferencias importantes respecto del alcance del entendimiento alcanzado .

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, aseguró que llegaron a un "gran acuerdo" con Irán.

Según informó este viernes la agencia estatal iraní IRNA, lo pactado hasta el momento sería únicamente un memorando de entendimiento que se encuentra en su etapa final de redacción y no un acuerdo definitivo . El medio sostuvo además que los temas más sensibles quedarían fuera de este documento inicial .

De acuerdo con esa versión, cuestiones como el programa nuclear iraní y el eventual levantamiento de las sanciones estadounidenses no formarían parte del memorando actual, sino que serían discutidas en una nueva ronda de negociaciones que comenzaría dentro de los próximos 60 días.

IRNA indicó además que en esas futuras conversaciones también se abordaría una posible compensación a Irán por los daños ocasionados durante el reciente conflicto militar. El medio oficial remarcó que Teherán mantiene una postura de "total desconfianza" hacia Washington y que se encuentra preparado para responder ante cualquier incumplimiento de los compromisos asumidos.

Las publicaciones iraníes provocaron una inmediata reacción de Trump, quien negó que las filtraciones reflejen el contenido real de las conversaciones.

Trump dijo que las condiciones que filtró Irán "son falsas"

"Los términos que Irán filtró a los medios de 'noticias falsas' no tienen nada que ver con los términos acordados por escrito", sostuvo el mandatario estadounidense en su red Truth Social.

Además, acusó a las autoridades iraníes de actuar con deshonestidad durante las negociaciones y cuestionó la posibilidad de alcanzar acuerdos duraderos bajo esas condiciones.

"Lo que dijeron, incluida su declaración débil y patética sobre la existencia de un acuerdo, no guarda relación alguna con la verdad", afirmó Trump.