EEUU e Irán ultiman un acuerdo preliminar para frenar el programa nuclear y reabrir el estrecho de Ormuz

Un alto funcionario del gobierno estadounidense, bajo condición de anonimato, expuso varios puntos del posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, presentando como un medio para alcanzar los objetivos del presidente Donald Trump en las negociaciones , según reportaron las cadenas CNN, CBS News y NBC News.

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El acuerdo incluiría una prórroga de 60 días del alto el fuego vigente, que se rompió esta semana al reanudarse los ataques por ambas partes.

En primer lugar, a partir del acuerdo preliminar se dispone la reapertura del estrecho de Ormuz y el restablecimiento del tráfico marítimo anterior a la guerra en aproximadamente 30 días, además de levantar el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

En segundo término, se llevan a cabo medidas que “conducen al desmantelamiento” del programa nuclear iraní. Esto permite que Estados Unidos “obtenga el material enriquecido”, que posteriormente sería “destruido in situ y sacado del país”, añadió el alto funcionario.

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Como tercer punto, Irán se vería “liberado de gran parte de las presiones económicas que ha soportado durante muchísimos años” si cumple con las disposiciones del acuerdo. “Esos beneficios solo se obtienen si realmente cumplen con lo pactado”, señaló el funcionario.

Dijo que el acuerdo preliminar también “garantiza una paz a largo plazo en la región”, lo que permite a Irán dejar de financiar la violencia terrorista. “Finalmente, cuenta con un régimen de inspección que garantiza que se trata de un compromiso a largo plazo y que es aplicable a largo plazo”, subrayó.

Irán atacó bases estadounidenses Irán atacó bases estadounidenses. redes

“Los iraníes no obtienen nada por la firma del memorando de entendimiento ni por la negociación en sí misma”, afirmó. “Lo que obtienen es una recompensa económica por cumplir con sus obligaciones en virtud del acuerdo. Así, si entregan el material nuclear tal como prometieron, recibirán algo a cambio. Si desmantelan sus programas o instalaciones nucleares, obtendrán otra cosa. Y si realmente se comprometen con la paz y la estabilidad regionales, recibirán beneficios

El alto funcionario del gobierno explicó que llevará “tiempo” determinar cómo desmantelar el programa nuclear de Irán. “Habrá un proceso técnico para averiguarlo”, agregó.

Según indicó, las negociaciones técnicas durarán 60 días, una vez firmado el memorando de entendimiento. “Se trata de material altamente inflamable y muy volátil. No podemos simplemente ir allí con una retroexcavadora y una persona con una mochila y empezar a sacarlo”, graficó.

Se estima que Irán posee unas 1.000 libras (245 kilos) de uranio enriquecido almacenadas a gran profundidad en su instalación nuclear de Isfahán. Se han planteado diversas opciones para su eliminación, incluida la dilución del material con uranio de menor pureza.

El funcionario indicó que las deliberaciones sobre cómo proceder con dichas reservas tendrán lugar durante la próxima ronda de conversaciones técnicas. “Determinaremos cómo llevarlo a cabo en las negociaciones técnicas posteriores, pero consideramos que este es el primer paso, y el más importante, para garantizar realmente que Irán no fabrique un arma nuclear”, afirmó el funcionario.

“Esperamos firmar este acuerdo en los próximos días. No puedo darles una fecha exacta”, añadió. “Si tuviera que darles una certeza de que íbamos a firmar este acuerdo, tal vez habría dicho un 75% esta mañana; probablemente ahora sea más bien un 80-85%, pero no es el 100%”, concluyó