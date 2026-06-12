12 de junio de 2026 - 17:42

EEUU e Irán ultiman un acuerdo preliminar para frenar el programa nuclear y reabrir el estrecho de Ormuz

Un alto funcionario de la Casa Blanca reveló que el pacto reactivará el alto el fuego por 60 días y levantará bloqueos económicos.

EEUU e Irán avanzan en un acuerdo de paz

EEUU e Irán avanzan en un acuerdo de paz

Foto:

EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un alto funcionario del gobierno estadounidense, bajo condición de anonimato, expuso varios puntos del posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, presentando como un medio para alcanzar los objetivos del presidente Donald Trump en las negociaciones, según reportaron las cadenas CNN, CBS News y NBC News.

Leé además

Irán aseguró que un entendimiento con Estados Unidos nunca ha estado tan cerca.

Irán aseguró que un entendimiento con Estados Unidos "nunca ha estado tan cerca"
Israel continúa sus ataques contra el Líbano pese al anuncio de Trump del fin de la guerra.

Israel volvió a bombardear el sur del Líbano pese al anuncio de Trump sobre el fin de la guerra con Irán

El acuerdo incluiría una prórroga de 60 días del alto el fuego vigente, que se rompió esta semana al reanudarse los ataques por ambas partes.

En primer lugar, a partir del acuerdo preliminar se dispone la reapertura del estrecho de Ormuz y el restablecimiento del tráfico marítimo anterior a la guerra en aproximadamente 30 días, además de levantar el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

Qué implica el cierre del estrecho de Ormuz y por qué es tan importante para el mundo
Qué implica el cierre del estrecho de Ormuz y por qué es tan importante para el mundo

Qué implica el cierre del estrecho de Ormuz y por qué es tan importante para el mundo

En segundo término, se llevan a cabo medidas que “conducen al desmantelamiento” del programa nuclear iraní. Esto permite que Estados Unidos “obtenga el material enriquecido”, que posteriormente sería “destruido in situ y sacado del país”, añadió el alto funcionario.

Como tercer punto, Irán se vería “liberado de gran parte de las presiones económicas que ha soportado durante muchísimos años” si cumple con las disposiciones del acuerdo. “Esos beneficios solo se obtienen si realmente cumplen con lo pactado”, señaló el funcionario.

Dijo que el acuerdo preliminar también “garantiza una paz a largo plazo en la región”, lo que permite a Irán dejar de financiar la violencia terrorista. “Finalmente, cuenta con un régimen de inspección que garantiza que se trata de un compromiso a largo plazo y que es aplicable a largo plazo”, subrayó.

Irán atacó bases estadounidenses
Irán atacó bases estadounidenses.

Irán atacó bases estadounidenses.

“Los iraníes no obtienen nada por la firma del memorando de entendimiento ni por la negociación en sí misma”, afirmó. “Lo que obtienen es una recompensa económica por cumplir con sus obligaciones en virtud del acuerdo. Así, si entregan el material nuclear tal como prometieron, recibirán algo a cambio. Si desmantelan sus programas o instalaciones nucleares, obtendrán otra cosa. Y si realmente se comprometen con la paz y la estabilidad regionales, recibirán beneficios

El alto funcionario del gobierno explicó que llevará “tiempo” determinar cómo desmantelar el programa nuclear de Irán. “Habrá un proceso técnico para averiguarlo”, agregó.

Según indicó, las negociaciones técnicas durarán 60 días, una vez firmado el memorando de entendimiento. “Se trata de material altamente inflamable y muy volátil. No podemos simplemente ir allí con una retroexcavadora y una persona con una mochila y empezar a sacarlo”, graficó.

Se estima que Irán posee unas 1.000 libras (245 kilos) de uranio enriquecido almacenadas a gran profundidad en su instalación nuclear de Isfahán. Se han planteado diversas opciones para su eliminación, incluida la dilución del material con uranio de menor pureza.

El funcionario indicó que las deliberaciones sobre cómo proceder con dichas reservas tendrán lugar durante la próxima ronda de conversaciones técnicas. “Determinaremos cómo llevarlo a cabo en las negociaciones técnicas posteriores, pero consideramos que este es el primer paso, y el más importante, para garantizar realmente que Irán no fabrique un arma nuclear”, afirmó el funcionario.

“Esperamos firmar este acuerdo en los próximos días. No puedo darles una fecha exacta”, añadió. “Si tuviera que darles una certeza de que íbamos a firmar este acuerdo, tal vez habría dicho un 75% esta mañana; probablemente ahora sea más bien un 80-85%, pero no es el 100%”, concluyó

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El presidente estadounidense Donald Trump.

Donald Trump aseguró que cerró un acuerdo con Irán en medio del conflicto: cuándo se firmará y en dónde

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.

Trump amenazó con atacar Irán "muy duro esta noche" y anticipó la toma de una estratégica isla petrolera

Irán aseguró que los nuevos ataques de EE.UU dejaron sin efecto el alto el fuego y advirtió sobre graves consecuencias.

Irán aseguró que los nuevos ataques de EE.UU dejaron sin efecto el alto el fuego y advirtió sobre "graves consecuencias"

Trump dijo que Irán tardó demasiado en negociar y aseguró que deberán pagar las consecuencias.

Trump dijo que Irán "tardó demasiado en negociar" y aseguró que "deberán pagar las consecuencias"