El fin del pelo largo: estos son los 5 cortes en tendencia para el invierno 2026

El pelo largo empieza a perder protagonismo frente a cortes más livianos, prolijos y con movimiento. Para el otoño-invierno 2026 , los salones apuntan a melenas con forma, especialmente versiones del bob y del lob , que enmarcan la cara sin exigir un cambio demasiado extremo.

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Para el otoño-invierno argentino, eso se traduce en algo bastante práctico: menos melena pesada, menos largo “por costumbre” y más cortes que enmarcan la cara, se dejan peinar fácil y funcionan con bufandas, tapados y cuellos altos. Estos son los cinco que hoy aparecen con más fuerza.

El French bob vuelve a instalarse como uno de los cortes más elegantes de la temporada. Un bob a la altura del mentón, flexible y fácil de llevar con pequeñas ondas o apenas doblado en las puntas.

Es ideal para quienes quieren un cambio visible sin caer en algo extremo. En otoño e invierno, además, tiene una ventaja concreta: queda bien con tapados, poleras y aros protagonistas.

Uno de los errores más comunes al pedir un bob es no definir antes el largo, las capas, la textura y la rutina de peinado. No es lo mismo un corte a la altura del mentón que uno cerca de la clavícula, ni un acabado pulido que uno con movimiento. Por eso, antes de cortar, conviene llevar referencias claras y hablar con el peluquero sobre cuánto mantenimiento se está dispuesto a sostener.

2. Lob o clavi-cut

Si cortar mucho te da vértigo, el lob sigue siendo una de las apuestas más seguras. Uno de los cortes de 2026 por su largo entre el mentón y la clavícula. Un corte versátil, favorecedor y todavía lo suficientemente largo como para atarlo o esconderlo detrás de la oreja.

Es, probablemente, el corte más fácil de adaptar a una mujer argentina que quiere refrescar el look sin resignar del todo el largo. Funciona lacio, con brushing o con onda suave, y no exige tanta manutención como otras opciones más cortas.

3. Bixie

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La bixie, mezcla de bob y pixie, sigue muy viva. Tiene algo que hoy gusta mucho: se ve moderna, liviana y con onda, pero no tan jugada como un pixie clásico. Va muy bien en pelos finos o medios porque suma movimiento y evita ese efecto pesado de las melenas largas rectas.

4. Wolf cut suave

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Para las que no quieren un corte prolijo de salón sino algo más rockero, el wolf cut sigue creciendo. Una mezcla entre shag setentoso y mullet ochentoso, con capas marcadas, volumen y un efecto despeinado pero intencional. Además, los estilistas citados por el medio remarcan que la versión más buscada suele rozar la clavícula, algo muy útil para media estación e invierno.

No es el corte más clásico de la lista, pero sí uno de los que más personalidad tiene. En un contexto donde 2026 busca formas más marcadas y menos pelo “sin idea”, esta opción encaja perfecto.

5. Bob pulido: italiano, japonés o graduado

El gran paraguas de 2026 es este: el bob manda. Cambia el apellido, pero la familia es la misma. Italian bob, uno de los cortes de primavera 2026; el Japanese bob como el más pulido de la temporada, con líneas limpias y curva suave hacia adentro; y el graduated bob, con más peso y largo cerca del rostro.