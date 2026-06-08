Las camperas bomber vuelven a ocupar lugar en los looks de invierno 2026 , pero no exactamente como en los años 90. La silueta conserva su aire deportivo, aunque ahora se combina con pantalones sastreros , jeans rectos y prendas más pulidas.

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La tendencia aparece en un contexto más amplio: regreso del minimalismo noventoso, prendas prácticas, colores sobrios y una búsqueda de abrigos que no sean tan formales como un tapado ni tan informales como una campera deportiva clásica.

British Vogue destacó que la bomber ganó fuerza en las pasarelas otoño-invierno 2026 , con versiones de nylon, cuero, detalles utilitarios y cuellos abrigados. La prenda volvió porque resuelve una necesidad concreta: abriga, tiene presencia y no endurece demasiado el outfit.

Las camperas bomber de los años 90 están de vuelta y se combinan con pantalones sastreros y jeans rectos (3)

En Argentina, donde el invierno obliga a superponer capas, la bomber funciona como una pieza de transición entre lo urbano y lo arreglado. Puede usarse de día, para trabajar con un look relajado, o de noche con prendas más estructuradas.

Cómo se combina con pantalones sastreros

La mezcla más actual es la bomber con pantalón sastrero. El contraste funciona porque la campera aporta volumen y aire deportivo, mientras el pantalón suma caída, línea limpia y un acabado más elegante.

Para que el look no quede desordenado, conviene elegir un pantalón recto o levemente amplio, remera básica, sweater fino o camisa simple. Los tonos más fáciles para invierno son negro, gris, beige, chocolate, azul noche y verde oliva.

La versión más simple: bomber con jean recto

El jean recto es el compañero más seguro para esta tendencia. Evita el efecto demasiado deportivo y ayuda a que la campera se vea cotidiana, no disfrazada. Con botas, mocasines o zapatillas limpias, el resultado queda urbano y fácil de usar.

Las camperas bomber de los años 90 están de vuelta y se combinan con pantalones sastreros y jeans rectos (2)

Las versiones más actuales no dependen solo del nylon brillante. También aparecen bomber de cuero, gamuza, matelassé, paño liviano o tejidos con textura. La clave está en que el corte tenga cuerpo, pero no sea excesivamente inflado.

Qué modelos conviene buscar

Para un guardarropa de invierno, convienen las bomber de largo a la cintura o apenas por debajo, puños marcados y cierre simple. Si la prenda ya tiene volumen, el resto del look debería mantenerse más limpio.