El pantalón wide leg aparece como una de las prendas más prácticas del invierno 2026 en Argentina. Es más cómodo que el jean chupín, más vestido que una calza y mucho más fácil de adaptar a looks de oficina, salidas o uso diario. La tendencia acompaña un cambio más amplio.

Las camperas bomber de los años 90 están de vuelta y se combinan con pantalones sastreros y jeans rectos

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Las siluetas ajustadas dejaron de ocupar el centro absoluto y ganaron lugar los pantalones de pierna ancha , tiro medio o alto, caída fluida y textiles más abrigados.

El jean chupín todavía existe, pero dejó de ser la única opción para armar un look urbano. El wide leg ofrece una ventaja clara: no marca tanto el cuerpo, permite usar medias térmicas debajo y genera una silueta más relajada .

Además, puede verse más elegante sin perder comodidad. En versiones de paño, gabardina, sastrero liviano, corderoy fino o denim rígido, funciona como una prenda intermedia entre el pantalón formal y el jean de todos los días.

La versión más buscada: sastrero ancho y tiro alto

Vogue España destacó para otoño-invierno 2025/2026 el protagonismo de los pantalones de traje anchos, largos y de estilo wide leg, especialmente en tonos marrones. Esa paleta baja muy bien al invierno argentino, donde suelen dominar negro, chocolate, gris, crudo y camel.

Más cómodo que el jean chupín, más elegante que la calza el pantalón holgado imprescindible para el invierno de 2026 (2)

La clave está en la caída. Un pantalón holgado no tiene que verse desprolijo: si ajusta bien en cintura y cae recto desde la cadera, puede estilizar más que un modelo ajustado.

Cómo combinarlo sin que ensanche la figura

Para que el pantalón wide leg no abrume, conviene equilibrar el volumen. Si la parte de abajo es amplia, arriba funcionan mejor prendas más cortas, sweaters finos, poleras al cuerpo, camisas metidas o camperas que terminen cerca de la cintura.

Para oficina: wide leg sastrero, polera fina y blazer corto.

wide leg sastrero, polera fina y blazer corto. Para todos los días: denim wide leg, sweater básico y zapatillas limpias.

denim wide leg, sweater básico y zapatillas limpias. Para salir: pantalón negro ancho, bota en punta y tapado largo.

pantalón negro ancho, bota en punta y tapado largo. Para un look más cálido: pantalón marrón, tejido crudo y accesorios dorados. Más cómodo que el jean chupín, más elegante que la calza el pantalón holgado imprescindible para el invierno de 2026 (3)

Qué telas conviene elegir en Argentina

Para el invierno local, conviene buscar telas con algo de cuerpo. El corderoy, el denim rígido, el paño liviano, la gabardina y los sastreros con buena caída son más favorecedores que los géneros demasiado finos.

Si se busca una opción muy cómoda, los modelos tipo palazzo de plush o punto pueden funcionar para looks relajados, pero no siempre reemplazan al pantalón sastrero. La diferencia está en el acabado: uno viste más, el otro acompaña mejor un uso casual.