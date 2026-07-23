23 de julio de 2026 - 13:10

El lavarropas pasó de moda: la tecnología que elimina manchas difíciles y cuida la ropa

La tecnología jetBubble preactiva el detergente con aire y agua antes de tocar la ropa, creando una espuma densa que protege las fibras y elimina suciedad difícil.

El lavarropas paso de moda: ahora se utiliza esta tecnología.&nbsp;

El lavarropas paso de moda: ahora se utiliza esta tecnología. 

Foto:

Por Sofía Serelli

TCL introdujo el nuevo lavarropas P682 Super Drum, un equipo de carga frontal que utiliza un tambor de 540 milímetros para maximizar el movimiento de las prendas. Mediante seis aletas internas que replican el amasado manual, el sistema busca equilibrar la eliminación de manchas difíciles con la preservación de texturas y colores originales.

Leé además

la nueva vida de toto otero, el hijo de florencia pena que busca un camino diferente al de su madre

La nueva vida de Toto Otero, el hijo de Florencia Peña que busca un camino diferente al de su madre

Por Redacción Espectáculos
diy: como usar una lata de conserva para armar un artefacto para encender el fuego del asado

DIY: cómo usar una lata de conserva para armar un artefacto para encender el fuego del asado

Por Andrés Aguilera

La estructura interna del tambor permite que las piezas de ropa alcancen una mayor altura durante la rotación. Este diseño aumenta la distancia de caída, lo que refuerza la acción mecánica del lavado sin necesidad de aumentar la velocidad del motor. El espacio ampliado facilita que las cargas voluminosas circulen de manera uniforme, evitando acumulaciones en un solo punto.

¿Cómo funcionan las aletas biónicas del nuevo lavarropas?

Las seis aletas internas están dispuestas en una configuración alternada de tres más tres. Este patrón genera movimientos multidireccionales de rodadura, diseñados para simular la presión ejercida durante el lavado directo a mano. La superficie del tambor presenta un diseño ondulado que crea una fina capa de agua entre el metal y el tejido, reduciendo la fricción directa que suele desgastar las fibras.

Antes de que el agua llegue a las prendas, la tecnología jetBubble activa el jabón. El sistema combina el detergente con aire y agua para formar una espuma densa que se distribuye de forma homogénea. Este proceso de preactivación acelera la penetración del producto de limpieza en los tejidos, optimizando el uso de insumos químicos incluso en ciclos de alta carga o con telas de múltiples capas.

¿Qué tecnología elimina las manchas difíciles de grasa y café?

Para manchas de grasa o café, el equipo emplea una función de eliminación automática. Este programa ajusta el calor del agua en diferentes etapas del ciclo y modifica el ritmo de rotación del tambor. Al variar la intensidad mecánica y la temperatura según la fase del lavado, la máquina busca desprender la suciedad incrustada sin someter a la carga completa a un calor constante que pudiera dañar las prendas delicadas.

El control del motor inverter permite la implementación de la tecnología Magic Flow. Esta gestión electrónica adapta la velocidad de giro y la intensidad de la circulación a las características específicas de cada carga. Durante la fase de aclarado, el sistema Dynamic Rinse mantiene un flujo continuo de entrada y drenaje, lo que ayuda a remover residuos de detergente, suciedad suelta y pelos de mascotas.

¿Cómo cuida la higiene y permite el control remoto del lavado?

La higiene del equipo se refuerza mediante el ciclo de lavado a vapor, que inyecta aire caliente desde la parte inferior del tambor. Este flujo atraviesa las prendas con el fin de reducir la presencia de bacterias y alérgenos comunes. Complementariamente, el sello de la puerta incorpora la tecnología AntiBac Seal, que utiliza iones de plata para prevenir el crecimiento de microorganismos en la zona del caucho.

La automatización se extiende a la dosificación de los productos de limpieza. El dispensador permite almacenar detergente suficiente para múltiples lavados, calculando la cantidad exacta necesaria para cada ciclo según el peso detectado. Si el usuario no puede retirar la ropa al finalizar el programa, el sistema activeFresh mantiene el tambor en movimiento periódico por hasta diez horas, evitando que la humedad y la compresión generen arrugas profundas.

El manejo de la P682 se complementa con conectividad Wi-Fi y una pantalla táctil. Estas herramientas permiten supervisar el estado del lavado y gestionar funciones desde un teléfono móvil, integrando el electrodoméstico al ecosistema conectado de la marca. Las versiones disponibles cubren capacidades de 9, 10 y 11 kilogramos, todas equipadas con iluminación interna para facilitar la visualización de la carga.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La casa de Claudio Villafañe se destaca por su calidez y minimalismo. 

Así es la casa de Claudia Villafañe: minimalismo, tonos cálidos y decoración moderna

Por Daniela Leiva
La combinación de estos ingredientes es un tip de limpieza efectivo antes de meterlos al lavarropas.

Alejandra Docampo, experta en limpieza: "Los repasadores no van al lavarropas; se hierven con limón y jabón"

jabon en polvo o jabon liquido para lavar la ropa: cual es mejor para tu lavarropas

Jabón en polvo o jabón líquido para lavar la ropa: cuál es mejor para tu lavarropas

no lo tires: el viejo escurridor de cubiertos puede convertirse en uno de los organizadores mas utiles del escritorio

No lo tires: el viejo escurridor de cubiertos puede convertirse en uno de los organizadores más útiles del escritorio

Por Ignacio Alvarado