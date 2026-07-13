Alejandra Docampo, experta en limpieza: "Los repasadores no van al lavarropas; se hierven con limón y jabón"

Los repasadores son uno de los elementos que más uso reciben dentro de la cocina. Se utilizan para secar manos, limpiar superficies, retirar restos de comida y absorber líquidos, por lo que con el tiempo acumulan grasa, bacterias y olores difíciles de eliminar con una limpieza convencional .

Las sillas de plástico rotas no las tires, son un tesoro en casa: las 3 alternativas útiles para reciclarlas

Los paños de microfibra liberan microplásticos con cada uso: qué conviene usar en su lugar

Frente a este problema, Alejandra Docampo, creadora de contenido especializada en limpieza del hogar y conocida en redes sociales como @anakedhouse , recomienda incorporar un paso previo antes de colocarlos en el lavarropas. Según explica, este método permite desprender gran parte de la suciedad incrustada y mejorar el resultado del lavado.

La especialista explica que ya no lava los repasadores a mano antes del lavarropas. En su lugar, opta por un procedimiento más sencillo que combina agua hirviendo con dos ingredientes habituales en cualquier cocina.

Cada paso permite prolongar la vida útil de las telas más sucias de casa.

Durante ese tiempo, el agua suele oscurecerse debido a la grasa y la suciedad que desprenden las fibras, algo completamente normal según la experta.

Una vez terminado el hervor, los repasadores pueden colocarse en el lavarropas para completar la limpieza.

El agua caliente ayuda a aflojar la grasa adherida y los restos de alimentos atrapados.

Docampo recomienda utilizar un ciclo de aproximadamente 40 °C, ya que el hervor previo ya eliminó buena parte de la suciedad acumulada y facilita que el detergente actúe con mayor eficacia.

Siempre que sea posible, aconseja secarlos al aire libre. La ventilación ayuda a evitar la humedad y los malos olores, mientras que la exposición al sol contribuye a la desinfección natural y al cuidado de las fibras.

Este procedimiento puede aplicarse sobre repasadores de algodón, lino y otros tejidos de uso habitual en la cocina.

WEB

Los repasadores acumulan gran cantidad de suciedad debido al uso constante en la cocina. Según Alejandra Docampo, hervirlos durante 10 a 15 minutos con agua, jabón natural y jugo de limón antes de colocarlos en el lavarropas ayuda a eliminar grasa, residuos y olores con mayor eficacia.