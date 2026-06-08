8 de junio de 2026 - 11:05

Las mujeres de más de 50 están volviendo a usar esta prenda que estiliza la figura

Los pantalones de tiro alto son tendencia y las mujeres mayores de 50 los eligen por su comodidad, estilo y para estar a la moda.

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Por Ignacio Alvarado

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Durante años, los pantalones de cintura baja dominaron gran parte de las colecciones. Sin embargo, las nuevas tendencias muestran una clara preferencia por prendas que ofrezcan una mejor estructura visual y una sensación de confort durante todo el día. En ese contexto, el tiro alto aparece como una alternativa elegante y favorecedora.

Uno de los principales beneficios de esta prenda es que ayuda a definir la cintura y genera una línea visual más equilibrada. Esto produce un efecto de piernas más largas y una silueta más armónica, características que explican por qué tantas mujeres vuelven a incorporarla en sus looks cotidianos.

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Además, los pantalones de tiro alto resultan extremadamente versátiles. Funcionan tanto en conjuntos formales como en propuestas más relajadas, convirtiéndose en una de las piezas más prácticas dentro de la ropa femenina actual.

Cómo se usan en 2026

Las nuevas versiones llegan con cortes rectos, piernas amplias y tejidos cómodos que acompañan el movimiento. Dentro de las principales tendencias, los pantalones de tiro alto aparecen combinados con camisas fluidas, sweaters livianos y blazers estructurados, logrando looks elegantes sin esfuerzo.

Los tonos neutros como beige, gris, azul marino y marrón chocolate son los más elegidos. Estos colores permiten crear combinaciones sofisticadas y atemporales, algo que hoy tiene cada vez más valor dentro de la moda. Además, los accesorios discretos y el calzado clásico ayudan a reforzar una imagen refinada.

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Otro aspecto importante es que esta prenda no responde a una cuestión de edad, sino de funcionalidad y estilo. Sin embargo, muchas mujeres de más de 50 la eligen porque ofrece comodidad, favorece diferentes tipos de cuerpo y permite construir outfits modernos sin necesidad de seguir cada microtendencia.

Así, los pantalones de tiro alto demuestran que los clásicos siempre encuentran la forma de volver. Su combinación de elegancia, practicidad y efecto estilizador los convierte en una de las apuestas más fuertes dentro de las tendencias actuales.

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