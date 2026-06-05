El saco corto se posiciona como una de las prendas más útiles del invierno 2026. No tiene el volumen de un tapado largo, pero tampoco queda tan informal como una campera deportiva. Por eso aparece como una opción intermedia para armar looks abrigados, urbanos y más prolijos.

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El estilo de calzado ideal para combinar con una falda larga, que protege tus pies del frío sin sacrificar la elegancia

La tendencia se vincula con el regreso de las little jackets , chaquetas cortas, estructuradas y con hombros definidos que Vogue destacó como una de las siluetas fuertes de 2026. En Argentina, los sacos y blazers también aparecen entre las prendas clave del otoño-invierno por su versatilidad y capacidad para elevar un outfit simple.

No se trata de cualquier blazer. El modelo que gana lugar es más corto que un saco tradicional, llega aproximadamente a la cintura o apenas por debajo, y tiene una estructura marcada.

Puede venir en paño, tweed, lana, bouclé, cuero o gamuza . Los diseños más buscados tienen hombros definidos, botones visibles, cuello redondo o solapas discretas.

Más cómodo que el tapado largo, más elegante que la campera deportiva el saco corto imprescindible para el invierno de 2026 (1)

También aparecen versiones tipo lady jacket, inspiradas en la sastrería clásica, y modelos más modernos con corte recto, cierre frontal y silueta compacta.

Por qué reemplaza al tapado largo

El tapado largo sigue siendo una prenda fuerte del invierno, pero no siempre resulta cómodo para moverse, manejar, viajar en transporte o usar durante todo el día.

El saco corto permite mayor movilidad y funciona mejor en días fríos, pero no extremos. También se adapta bien a looks en capas, con sweater fino, camisa, polera o chaleco debajo.

En ciudades con inviernos variables, como Mendoza, Córdoba, Buenos Aires o Rosario, puede resolver mejor la transición entre mañana fría, mediodía templado y noche fresca.

Más elegante que una campera deportiva

La campera deportiva cumple una función práctica, pero puede bajar demasiado un outfit si la idea es lograr una imagen más arreglada.

El saco corto, en cambio, mantiene comodidad sin perder estructura. Con jeans rectos, pantalón sastrero, falda midi o vestido tejido, da una terminación más prolija.

Más cómodo que el tapado largo, más elegante que la campera deportiva el saco corto imprescindible para el invierno de 2026 (2)

Por eso funciona para oficina, salidas, reuniones, cenas informales o looks de todos los días que necesitan un toque más elegante.

Los colores que más convienen para invierno

Los tonos más fáciles de combinar son negro, gris, azul marino, chocolate, crudo y bordó. También aparece el verde oliva, especialmente en versiones de inspiración militar o gamuza.

Para un guardarropa básico, el negro o gris son los más versátiles. Para un look más actual, el marrón chocolate y el bordó suman presencia sin ser difíciles de usar.

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