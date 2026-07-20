20 de julio de 2026 - 14:30

Las cápsulas de café pasaron de moda: los consumidores vuelven al grano para recrear la experiencia de una cafetería en casa

Las ventas de cápsulas caen casi un 5% mientras el interés por el grano entero y la calidad artesanal crece un 30% en los hogares europeos.

Café en cápsulas: es cada vez menos consumido en el mundo. Estas son las razones.&nbsp;

Café en cápsulas: es cada vez menos consumido en el mundo. Estas son las razones. 

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Por Sofía Serelli

Giuseppe Lavazza, presidente de la firma italiana, sentenció el fin del dominio de las cápsulas de café ante el aumento histórico de los precios de las materias primas. Los consumidores europeos están comprando menos cantidad, pero de mayor calidad, impulsando la demanda de granos enteros para recrear la experiencia de la cafetería en sus hogares.

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En el último año, las ventas de café en grano aumentaron un 35% en valor en Francia, un 33% en Italia y un 31,2% en Alemania. Lavazza explicó que "la gente busca granos de café y quizás le guste recrear la experiencia de la cafetería en casa".

¿Por qué escasea el café en Brasil y a qué se debe la suba de precios?

Las cosechas en Brasil y Vietnam enfrentan turbulencias por heladas, El Niño y lluvias inesperadas que ralentizan la recolección actual. Esta situación elevó los precios de las variedades Arábica y Robusta a máximos históricos para 2025, limitando la capacidad de los tostadores para controlar costes sustituyendo granos.

"La posibilidad de un nuevo aumento no se ha descartado por completo", afirmó el empresario al señalar que se necesitan al menos dos grandes cosechas para reponer existencias agotadas. La firma sostiene que no es momento de considerar bajas de precios minoristas debido a la inestabilidad del suministro.

¿Por qué crecen las ventas de café en grano frente a las cápsulas?

La tendencia de adquirir equipos sofisticados comenzó durante la pandemia con el teletrabajo y persistió tras el regreso a las oficinas. En Estados Unidos, las ventas de cápsulas cayeron un 4,9% en el último año, mientras que el café en grano subió un 3,2%.

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