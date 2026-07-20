Pan de frutos rojos hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

El pan de frutos rojos hecho en sartén es una alternativa rápida para acompañar el café con leche durante el desayuno. Se prepara con ingredientes básicos, no necesita levadura y requiere aproximadamente cinco minutos de cocción a fuego bajo. Por su textura, el resultado queda más cerca de una tortita gruesa o un bizcochuelo individual que de un pan tradicional.
El huevo aporta estructura, el polvo de hornear ayuda a que crezca y los frutos rojos dejan pequeñas zonas húmedas y ligeramente ácidas dentro de la miga.
La receta admite frutillas, arándanos, frambuesas, moras o una combinación. También pueden utilizarse frutas congeladas, aunque deben incorporarse directamente y en poca cantidad para evitar que la preparación libere demasiado líquido.
Ingredientes para preparar una porción
- 1 huevo
- 3 cucharadas de harina común
- 2 cucharadas de leche
- 1 cucharada de azúcar
- 1 cucharada de aceite neutro o manteca derretida
- ½ cucharadita de polvo de hornear
- 2 cucharadas de frutos rojos
- Unas gotas de esencia de vainilla
- Una pizca de sal
- Aceite o manteca para la sartén
Si se utilizan frutillas, conviene cortarlas en cubos pequeños. Los arándanos y las frambuesas pueden incorporarse enteros, pero no hay que excederse: demasiada fruta puede impedir que el centro termine de cocinarse correctamente.
Cómo hacer el pan de frutos rojos en sartén
Colocar en un recipiente el huevo, el azúcar y la esencia de vainilla. Batir con un tenedor hasta integrar. Agregar la leche y el aceite, y mezclar nuevamente.
Sumar la harina, el polvo de hornear y la pizca de sal. Revolver hasta obtener una masa espesa, uniforme y sin restos visibles de harina, pero sin batir durante demasiado tiempo.
Incorporar los frutos rojos con movimientos suaves. Otra posibilidad es reservar una parte y colocarla sobre la superficie después de volcar la preparación en la sartén. Así quedan más visibles y no se rompen durante la mezcla.
Engrasar una sartén antiadherente pequeña, preferentemente de entre 14 y 16 centímetros. Calentarla durante unos segundos a fuego mínimo y volcar la preparación.
Tapar y cocinar entre cuatro y cinco minutos. La superficie debe perder el aspecto líquido y los bordes deben verse firmes. Para comprobar el centro, se puede introducir un palillo en una zona sin fruta: debe salir sin restos de masa cruda.