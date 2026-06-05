El aceite de oliva no lo tires, es un tesoro para tu pelo: puede volverse la clave para su brillo y salud

El aceite de oliva se consolidó como uno de los remedios naturales más valorados para el cuidado capilar gracias a sus propiedades nutritivas y a los beneficios que puede aportar tanto al cabello como al cuero cabelludo . Diversas investigaciones sugieren que su aplicación frecuente podría contribuir a fortalecer la fibra capilar y mejorar la hidratación.

Si tenés una escalera de madera en desuso, tenés un tesoro: 5 formas creativas de reutilizarla en casa

Las cáscaras de limón no las tires, son un tesoro: por qué recomiendan licuarlas con bicarbonato

Uno de los aspectos que más interés despertó entre especialistas y consumidores está relacionado con la presencia de fitoestrógenos en el aceite de oliva. Según explicó la dermatóloga Ana Molina, estos compuestos podrían inhibir la acción de la enzima 5-alfa-reductasa, encargada de transformar la testosterona en dihidrotestosterona (DHT) .

Al disminuir la actividad de esta enzima, los fitoestrógenos presentes en el aceite de oliva podrían ayudar a ralentizar el avance de la pérdida de cabello asociada a factores hormonales . Además, algunas investigaciones señalaron que estos compuestos también tendrían la capacidad de estimular el crecimiento capilar al favorecer una mejor circulación sanguínea en el cuero cabelludo y promover la actividad celular dentro de los folículos.

Hidratación profunda y mayor resistencia

Más allá de su posible efecto sobre la caída del cabello, el aceite de oliva destaca por su capacidad para nutrir y proteger la fibra capilar. Aplicado de forma tópica, aporta brillo, suavidad y ayuda a controlar el frizz, una de las preocupaciones más frecuentes entre quienes buscan mantener una melena saludable.

Un estudio publicado en el Journal of Cosmetic Science encontró que el aceite de oliva mejoró significativamente la hidratación del cabello y aumentó su resistencia. Los investigadores atribuyeron estos resultados a su capacidad para penetrar en la estructura capilar y a su elevada concentración de ácidos grasos esenciales, componentes que contribuyen a reforzar la fibra desde el interior.

Tips Estos son los trucos de expertos para cuidar el cabello. Web

Beneficios para el cuero cabelludo

Las ventajas del aceite de oliva no se limitan al cabello. El cuero cabelludo también puede beneficiarse de sus propiedades. La investigación observó una reducción de la descamación y una mejora en los procesos inflamatorios, factores que suelen afectar la salud capilar cuando se mantienen durante largos períodos.

Gracias a estas características, el aceite de oliva se convirtió en una opción natural para quienes buscan mejorar el estado general del cuero cabelludo sin recurrir a tratamientos complejos. Su combinación de compuestos antioxidantes, ácidos grasos y fitoestrógenos lo posiciona como un ingrediente versátil dentro de las rutinas de cuidado personal.

Cómo cuidar y mejorar la limpieza del cepillo para cabello El proceso es sencillo y se puede realizar en la comodidad del hogar.

Un ingrediente con múltiples usos

Además de sus aplicaciones culinarias, el aceite de oliva continúa ganando espacio en el ámbito de la cosmética y el cuidado capilar. Su capacidad para hidratar, aportar brillo, reducir el encrespamiento y favorecer un entorno más saludable para el crecimiento del cabello explica por qué cada vez más personas lo incorporan a sus hábitos de belleza.