Si tenés una escalera de madera en desuso, tenés un tesoro: 5 formas creativas de reutilizarla en casa

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Las escaleras de madera antiguas suelen quedar olvidadas en depósitos, patios o galpones cuando dejan de utilizarse para su función original. Sin embargo, en los últimos años se convirtieron en una de las piezas más buscadas dentro del mundo del reciclaje y la decoración del hogar . Su estructura resistente, su estética rústica y su versatilidad permiten crear muebles y soluciones prácticas sin necesidad de realizar grandes inversiones.

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Además, el auge de los estilos vintage, industrial y campestre hizo que estos objetos recuperaran protagonismo en proyectos de decoración interior.

Uno de los usos más populares consiste en apoyar la escalera contra una pared y utilizar sus peldaños como soporte para libros, plantas o adornos.

La madera envejecida aporta personalidad y genera un efecto visual muy atractivo.

En livings y dormitorios, las escaleras de madera se utilizan cada vez más para colgar mantas, almohadones o toallas.

Además de decorar, ayudan a mantener el orden.

3. Jardín vertical

Los amantes de las plantas encuentran en estas estructuras una excelente base para crear jardines verticales.

Macetas colgantes y aromáticas convierten una vieja escalera en un elemento lleno de vida.

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4. Perchero para entradas o vestidores

Con algunos ganchos adicionales, puede transformarse en un perchero para bolsos, sombreros o camperas.

5. Soporte para iluminación

Muchas personas incorporan guirnaldas LED o lámparas decorativas entre los peldaños para crear rincones cálidos y modernos.

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Una pieza con enorme potencial

Las escaleras de madera son uno de los mejores ejemplos de cómo el reciclaje puede combinar funcionalidad, ahorro y diseño.

Con algo de creatividad, un objeto olvidado puede convertirse en el detalle más llamativo del hogar.