La mesada de granito pasó de moda: la tendencia que regresa es económica y fácil de limpiar

El granito como mesada es considerado uno de los materiales por excelencia en la cocina. Su apariencia elegante y su resistencia lo convirtieron en una elección habitual en hogares de todo el mundo. Sin embargo, una nueva tendencia está ganando protagonismo y responde a una necesidad cada vez más valorada por los usuarios: la facilidad de mantenimiento.

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Lo llamativo es que esta alternativa no es una innovación reciente. De hecho, lleva décadas presente en restaurantes, hoteles y cocinas industriales. Ahora, ese mismo material está regresando a los hogares con fuerza gracias a características fundamentales para la vida cotidiana.

En la remodelación de las cocinas modernas están quedando atrás ciertos materiales tradicionales.

Las tendencias en diseño de interiores han comenzado a priorizar la funcionalidad tanto como la estética. En ese contexto, las mesadas de acero inoxidable están experimentando un fuerte crecimiento en proyectos de remodelación y viviendas nuevas.

Aunque el granito continúa siendo un material apreciado por su durabilidad y valor decorativo , necesita ciertos cuidados para conservar sus propiedades. Al tratarse de una piedra natural porosa, necesita sellados y limpieza periódicos para mantener una adecuada resistencia frente a manchas provocadas por café, vino, aceites o salsas.

El acero inoxidable ofrece una propuesta diferente

Su superficie lisa impide que los líquidos penetren en el material, facilitando enormemente la limpieza diaria. Esta característica explica por qué durante décadas fue el material preferido en cocinas profesionales donde la higiene es una prioridad absoluta.

impide que los líquidos penetren en el material, facilitando enormemente la Esta característica explica por qué durante décadas fue el material preferido en cocinas profesionales donde Además, combina especialmente bien con estilos contemporáneos, industriales y minimalistas. Su aspecto limpio y uniforme aporta una sensación de amplitud visual que muchos diseñadores buscan en las cocinas actuales.

especialmente bien con y Su y aporta una sensación de que muchos diseñadores buscan en las cocinas actuales. Otro punto a favor es su resistencia al agua, al calor habitual de la cocina y a los restos de alimentos que suelen acumularse.

reemplazo mesada de granito No absorbe grasa, líquidos coloreados ni residuos de alimentos, lo que facilita mantener un aspecto higiénico incluso después de un uso intensivo. WEB

Cuáles son las ventajas que están impulsando el cambio frente al granito

Uno de los factores más destacados es la versatilidad de instalación. A diferencia de las pesadas placas de piedra natural, las mesadas de acero inoxidable suelen fabricarse mediante láminas moldeadas sobre estructuras de soporte.

Este sistema permite crear diseños personalizados con bachas integradas, protectores contra salpicaduras y espacios adaptados para anafes o placas de cocción. Al reducir la cantidad de juntas y uniones, también disminuyen los lugares donde suele acumularse suciedad.

Su instalación puede resultar especialmente atractiva en remodelaciones

En muchos casos, una mesada de acero inoxidable fabricada a medida puede colocarse sobre muebles existentes siempre que estos se encuentren nivelados, en buen estado estructural y protegidos de la humedad.

La limpieza cotidiana representa otro de sus grandes beneficios

Generalmente solo debe utilizarse un paño húmedo y detergente neutro para mantener la superficie en buenas condiciones. No necesita tratamientos de impermeabilización periódicos ni productos especiales para conservar su rendimiento.

Qué debe tenerse en cuenta antes de elegirlo

A pesar de sus ventajas, el acero inoxidable no está exento de inconvenientes. Su principal punto débil es que puede rayarse con relativa facilidad y mostrar huellas dactilares o marcas de agua, especialmente en acabados brillantes.

Con el tiempo, la superficie desarrolla una pátina característica producto del uso cotidiano. Mientras algunas personas valoran este aspecto porque refleja el envejecimiento natural del material, otras prefieren conservar una apariencia más uniforme.

producto del uso cotidiano. Mientras algunas personas valoran este aspecto porque refleja el del material, otras prefieren conservar una Para minimizar estos efectos, los especialistas de Architectural Digest recomiendan optar por terminaciones cepilladas, satinadas o tipo lino, que ayudan a disimular mejor los microarañazos.

recomiendan optar por terminaciones o que ayudan a disimular mejor los También aconsejan evitar esponjas metálicas agresivas, utilizar tablas para cortar alimentos y secar la superficie después de la limpieza para prevenir la acumulación de sarro o manchas de agua.

reemplazo mesada de granito WEB

Más que un reemplazo del granito, lo que está ocurriendo es un cambio de prioridades en el diseño de cocinas. Cada vez más propietarios buscan superficies prácticas, fáciles de limpiar y resistentes al uso diario.