28 de abril de 2026 - 22:15

Un nuevo ingrediente transforma la receta de ensalada rusa en una versión más aromática y fresca

Un clásico de la cocina argentina como la ensalada rusa, suma un ingrediente simple a su receta que cambia su textura y sabor sin modificar su esencia.

Es una opción interesante para mejorar la calidad de la receta sin perder su carácter tradicional.

Es una opción interesante para mejorar la calidad de la receta sin perder su carácter tradicional.

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Por Lucas Vasquez

La ensalada rusa es una de las preparaciones más tradicionales en Argentina, presente en reuniones familiares, celebraciones y comidas cotidianas. Su combinación de papa, zanahoria y mayonesa logra una receta simple y rendidora. Sin embargo, en los últimos tiempos comenzó a ganar protagonismo un ingrediente que le aporta un giro interesante sin alterar su identidad.

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Se trata del apio, un vegetal que no suele formar parte de la receta clásica, pero que puede mejorar tanto la textura como el sabor del plato. Su incorporación se adapta fácilmente a la preparación tradicional.

ingrediente adicional en ensalada rusa
Desde el punto de vista nutricional, es un ingrediente liviano, bajo en calorías y con aporte de fibra, potasio y ácido fólico.

Desde el punto de vista nutricional, es un ingrediente liviano, bajo en calorías y con aporte de fibra, potasio y ácido fólico.

Por qué el apio puede mejorar la ensalada rusa

El apio aporta un contraste que la receta original no tiene: una textura crujiente que rompe con la suavidad predominante de la papa y la zanahoria. Este detalle hace que cada bocado resulte más dinámico y menos uniforme.

Además, su sabor fresco y ligeramente herbal equilibra la intensidad de la mayonesa, logrando una ensalada menos pesada. Visualmente, también suma: su color verde le da un aspecto más atractivo y renovado.

Desde el punto de vista nutricional, es un ingrediente liviano, bajo en calorías y con aporte de fibra, potasio y ácido fólico.

ingrediente adicional en ensalada rusa
Hasta las recetas más tradicionales pueden evolucionar con ajustes simples.

Hasta las recetas más tradicionales pueden evolucionar con ajustes simples.

Cómo es la receta clásica de ensalada rusa con un toque de apio

Ingredientes:

  • 4 papas medianas.
  • 2 zanahorias.
  • 1 taza de arvejas (pueden ser frescas o en conserva).
  • 2 a 3 tallos de apio.
  • 3 a 4 cucharadas de mayonesa.
  • Sal a gusto.
  • Opcional: huevo duro.

Paso a paso

  1. Primero, pelá las papas y las zanahorias, y cortalas en cubos pequeños. Luego, hervilas en agua con sal hasta que estén tiernas, pero firmes para que no se desarmen.
  2. En paralelo, cociná las arvejas si son frescas o escurrilas si son en conserva.
  3. Mientras se enfrían los vegetales, lavá bien los tallos de apio y cortalos en rodajas finas. Este paso es clave para que su textura se integre bien sin dominar el plato.
  4. Una vez fríos todos los ingredientes, mezclalos en un bowl amplio. Sumá la mayonesa de a poco hasta lograr la consistencia deseada y ajustá la sal.
ingrediente adicional en ensalada rusa

La ensalada rusa admite pequeñas variaciones que pueden mejorar su resultado sin alejarla de su versión tradicional. El apio es un ejemplo claro: aporta frescura, textura y un perfil más liviano con un cambio mínimo.

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