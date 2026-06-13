13 de junio de 2026 - 20:05

Reduce el estrés y mejora tu atención y memoria: el ejercicio de respiración que tarda menos de 50 segundos

Especialistas en salud destacan que aprender a respirar correctamente constituye una herramienta sencilla, accesible y eficaz para mejorar el bienestar.

Ejercicios respiración

La respiración es una función automática que acompaña al ser humano desde el nacimiento, pero pocas personas prestan atención a la forma en que respiran a diario. En situaciones de estrés, preocupación, exceso de trabajo o incertidumbre, el ritmo respiratorio suele acelerarse y volverse superficial, lo que contribuye a mantener al organismo en estado de alerta.

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signo ansioso

El impacto de una respiración inadecuada sobre el organismo

Aunque muchas personas no lo perciben, respirar de manera rápida y utilizando principalmente la parte superior del pecho puede tener consecuencias importantes. Este patrón suele aparecer cuando existe tensión emocional o una carga elevada de responsabilidades.

Cuando esto ocurre, el cerebro interpreta que existe una amenaza y activa mecanismos relacionados con la supervivencia. Como resultado, aumenta la frecuencia cardíaca, se liberan hormonas vinculadas al estrés y el cuerpo permanece en una situación de vigilancia constante.

Mantener este estado durante períodos prolongados puede provocar agotamiento físico y mental. Entre las consecuencias más frecuentes aparecen el cansancio persistente, la irritabilidad, los problemas para dormir y una sensación continua de tensión que dificulta el descanso y el bienestar cotidiano.

ansiedad cansancio y desconexión

Lo que revela la ciencia sobre la respiración consciente

Las investigaciones desarrolladas en los últimos años han permitido comprender mejor la relación entre la respiración y el funcionamiento del cerebro. Diversos estudios han mostrado que prestar atención al ritmo respiratorio puede influir de manera positiva sobre procesos relacionados con la atención, la memoria, la gestión emocional y la respuesta ante situaciones estresantes.

Los especialistas señalan que incluso períodos breves de respiración consciente pueden ayudar a interrumpir los ciclos automáticos de activación que acompañan al estrés. Cuando una persona reduce voluntariamente la velocidad de su respiración y prolonga la exhalación, el organismo activa mecanismos asociados con el descanso y la recuperación.

En ese momento entra en acción el sistema nervioso parasimpático, encargado de favorecer estados de calma y equilibrio. Como consecuencia, el cuerpo recibe señales que indican que puede abandonar la situación de alerta y comenzar a relajarse.

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Un ejercicio simple para aplicar en cualquier momento

La técnica recomendada resulta fácil de incorporar a la rutina diaria. Consiste en inhalar lentamente por la nariz durante algunos segundos, retener brevemente el aire y luego expulsarlo de forma pausada, procurando que la exhalación dure más tiempo que la inhalación.

Este ejercicio puede practicarse prácticamente en cualquier lugar. Es posible realizarlo en casa, durante la jornada laboral, mientras se viaja en transporte público o incluso antes de afrontar una conversación complicada.

Cinco minutos al día pueden marcar la diferencia

Los especialistas explican que la práctica regular fortalece la capacidad del organismo para responder mejor ante situaciones de presión. Del mismo modo que el ejercicio físico ayuda a desarrollar la musculatura, los hábitos relacionados con la respiración consciente pueden entrenar mecanismos vinculados con la regulación emocional.

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