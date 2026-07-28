Estudios revelan que escuchar música cuando se estudia o trabaja podría servir para algo más profundo que solo concentrarse

Hay personas que no pueden estudiar, leer o trabajar sin ponerse los auriculares, mientras que otras necesitan un silencio absoluto para concentrarse. Esta diferencia ha dado lugar durante años a una misma pregunta: ¿escuchar música realmente mejora la concentración? Estudios muestran que no existe una respuesta única .

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Sin embargo, investigaciones recientes proponen cambiar el enfoque. Más que preguntarse si la música aumenta la capacidad de concentración, los especialistas sugieren analizar por qué el cerebro recurre a ella antes o durante tareas que exigen un esfuerzo mental sostenido.

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Antes de iniciar una actividad que requiere atención, el cerebro necesita alcanzar un equilibrio entre activación, motivación y bienestar emocional. Un exceso de estrés, el aburrimiento o el cansancio pueden dificultar el rendimiento, incluso antes de comenzar una tarea.

Desde esta perspectiva, la música funcionaría como una herramienta de autorregulación , es decir, un recurso para modificar el estado emocional y crear condiciones más favorables para trabajar o estudiar.

Este enfoque ha sido desarrollado por investigaciones publicadas en Psychology of Music, Frontiers in Psychology y por la psicóloga educativa Bridget Daleiden.

Los estudiantes cambian la música según la tarea

Un estudio realizado por investigadores australianos observó que los estudiantes no escuchan siempre el mismo tipo de música mientras estudian.

Por el contrario, adaptan sus elecciones al nivel de dificultad de la actividad:

Para leer o comprender contenidos complejos suelen preferir música instrumental, tranquila y con pocos estímulos.

En tareas repetitivas o mecánicas es más frecuente que elijan canciones con letra y ritmos más intensos.

Los investigadores interpretan este comportamiento como una estrategia consciente para adaptar el ambiente a las exigencias de cada momento.

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No solo buscan concentrarse

Las respuestas de los participantes revelaron que mejorar la concentración era solo uno de los motivos para escuchar música.

Muchos afirmaron utilizarla para:

Reducir el estrés.

Disminuir el impacto del ruido ambiental.

Combatir el aburrimiento.

Mantener la motivación.

Hacer más llevaderas las sesiones largas de estudio o trabajo.

Según los especialistas, esto sugiere que la música no siempre busca aumentar directamente el rendimiento cognitivo, sino facilitar un estado psicológico que permita sostener el esfuerzo durante más tiempo.

Por qué los estudios ofrecen resultados diferentes

La aparente contradicción entre las investigaciones puede explicarse porque la música no produce el mismo efecto en todas las situaciones.

Por ejemplo, una canción con letra puede interferir cuando la tarea exige procesar lenguaje, como leer o redactar un texto, ya que ambos estímulos compiten por recursos cognitivos similares. En cambio, esa misma canción puede resultar útil para iniciar una tarea monótona o mantener la energía durante actividades repetitivas.

Los psicólogos consideran que ambos efectos pueden coexistir y dependen del contexto, del tipo de tarea y de las características de cada persona.