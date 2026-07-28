El truco para eliminar el sarro de la pava de acero inoxidable sin productos químicos

Con el uso diario, el agua corriente va dejando esa costra blanca en el fondo de la pava. El sarro no es solo un problema estético: puede acortar la vida útil del artefacto porque corroe los elementos internos, además de afectar negativamente la eficiencia energética. Ante eso, un truco de limpieza logra quitarla sin hacer fuerza y en pocos minutos.

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La buena noticia es que sacarlo no requiere raspar el fondo ni meter productos químicos agresivos que puedan arruinar el acabado del acero. Con ingredientes que ya están en cualquier cocina, el sarro se disuelve solo, sin fricción y sin riesgo para el material.

El vinagre es, para la mayoría de los especialistas en limpieza del hogar, el estándar de oro para eliminar sarro de manera natural. Es accesible, efectivo y seguro para la mayoría de las pavas cuando se usa correctamente.

Un detalle de seguridad importante: nunca hay que mezclar vinagre o ácido cítrico con lavandina o cualquier producto de limpieza que la contenga. Esa combinación puede liberar gases peligrosos para la salud.

Para quien prefiere evitar el olor fuerte del vinagre, el ácido cítrico o el jugo de limón son una alternativa igual de efectiva. El ácido cítrico es una de las formas más eficientes de eliminar el sarro sin dejar olores raros.

Se puede exprimir el jugo de dos limones grandes directamente en la pava y agregar agua hasta cubrir las manchas, o disolver una o dos cucharaditas de ácido cítrico en polvo por cada pava a la mitad de su capacidad, ajustando la cantidad según el tamaño. Se lleva a hervor, se apaga y se deja reposar entre veinte y treinta minutos. Para acumulaciones más resistentes, se puede dejar actuar hasta una hora o repetir el proceso una segunda vez.

Este método es seguro para pavas de acero inoxidable, esmaltadas y con recubrimiento cerámico, aunque ante la duda siempre conviene hacer una prueba en una zona pequeña antes de aplicarlo por completo.

Es conveniente repetir el proceso semanalmente antes de que se vuelva más difícil de remover. WEB

Bicarbonato de sodio: para el toque final, no como método principal

El bicarbonato de sodio conviene pensarlo como el toque final, no como la herramienta principal. Es excelente para pulir manchas puntuales que quedaron después de la descalcificación, pero no elimina el sarro por sí solo.

Se prepara una pasta con una cucharada de bicarbonato y unas gotas de agua, y se frota con un paño húmedo de manera suave. Este método es seguro para el acero inoxidable porque limpia sin rayar, y funciona bien como paso complementario después de haber usado vinagre o ácido cítrico para el grueso del trabajo.

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Sacar el sarro de una pava de acero inoxidable no requiere productos caros ni fricción agresiva que pueda dañar el material. Vinagre blanco, ácido cítrico o jugo de limón, combinados con calor y un tiempo de reposo, disuelven el depósito mineral sin necesidad de raspar.