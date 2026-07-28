El pequeño agujero de la llave inglesa que casi nadie usa y tiene una función que pocos conocen

Durante años, millones de personas utilizaron una llave inglesa sin preguntarse para qué servía el pequeño agujero ubicado al final del mango. Este elemento cumple una función práctica que facilita el uso diario de la herramienta y ayuda a mantenerla siempre disponible.

Construyeron casas en cinco días con ladrillos que encastran como Lego y están hechos con plástico reciclado

Esta herramienta es una de las más presentes en hogares, talleres y cajas de reparación. Su mecanismo ajustable permite adaptarse a diferentes tamaños de tuercas y tornillos, convirtiéndola en una pieza fundamental para trabajos de mantenimiento.

La función principal del orificio es permitir que la herramienta pueda colgarse fácilmente en paneles, ganchos o soportes de almacenamiento. En talleres profesionales, donde se utilizan decenas de herramientas diferentes, este sistema permite mantener cada pieza visible, ordenada y lista para utilizar.

En lugar de quedar perdida dentro de una caja llena de objetos metálicos, la llave puede permanecer suspendida junto al resto del equipo. Esto reduce el tiempo de búsqueda y ayuda a conservar mejor la herramienta al evitar golpes innecesarios contra otros elementos.

Al colocar la llave inglesa en una pared o panel perforado, podés identificar rápidamente el tamaño y acceder a ella sin mover otros objetos. En espacios de trabajo reducidos, este pequeño detalle puede marcar una gran diferencia.

Además, en algunos contextos el orificio puede utilizarse como punto para colocar un cordón o sistema de retención que ayude a evitar la caída accidental de la herramienta, especialmente en determinados trabajos donde existe riesgo de perderla. Sin embargo, no todos los modelos están preparados para soportar esfuerzos adicionales, por lo que siempre debe respetarse la indicación del fabricante.

Lo que nunca debe hacerse con ese agujero

Uno de los errores más comunes es creer que el agujero sirve para introducir otra barra y aumentar la fuerza de giro, como ocurre con algunas herramientas diseñadas específicamente para multiplicar la palanca.

En una llave inglesa convencional, aplicar fuerza adicional de esa manera puede dañar el mecanismo interno, deformar la mandíbula ajustable o provocar que la herramienta se deslice durante el trabajo. La llave fue diseñada para aplicar torque mediante su propio mango y su sistema de regulación, no para funcionar como una extensión improvisada.