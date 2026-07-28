Adiós a la mampara del baño: la ducha italiana que gana terreno en 2026 y elimina la suciedad difícil

A pesar de requerir una obra de mayor envergadura técnica, la ausencia de perfiles y marcos elimina los rincones donde se acumulan la suciedad y la cal.

Mampara de baño: no se usa más y en su lugar se recomienda este tipo de ducha italiana.

En 2026, los interioristas coinciden en que el plato de ducha tradicional está perdiendo terreno frente al auge del modelo italiano. Este diseño, caracterizado por un suelo uniforme y sin barreras visuales, elimina la necesidad de mamparas complejas en el baño facilitando el mantenimiento diario y transformando la percepción de amplitud en espacios reducidos.

La reforma del baño suele centrarse en la sustitución de elementos antiguos, pero pocos generan tanto conflicto doméstico como la mampara de cristal. Este componente, diseñado originalmente para contener salpicaduras, se convierte con el tiempo en un depósito de restos de jabón y cal de difícil limpieza. Ante esta problemática, la ducha italiana emerge como la propuesta dominante en las tendencias de diseño actuales.

Accesibilidad universal y el fin de los obstáculos visuales Al nivelar el suelo de la zona de aguas con el resto de la estancia, se genera una sensación de armonía fluida que aprovecha cada centímetro disponible. Esta solución elimina los escalones tradicionales, lo que reduce los riesgos de tropezones y facilita la entrada y salida de la ducha.

Para las personas mayores o con movilidad reducida, este diseño representa una ganancia directa en autonomía personal. La ausencia de marcos y puertas no solo mejora la seguridad, sino que también permite que el baño parezca una extensión continua de la vivienda. Los revestimientos de piedra, cerámica de gran formato o microcemento fluyen sin interrupciones, permitiendo que el espacio visual "respire".

Ducha italiana: elegante, funcional y de mantenimiento mínimo La facilidad de mantenimiento es uno de los argumentos de mayor peso para los propietarios. Al carecer de perfiles metálicos o rincones inaccesibles, la suciedad no encuentra lugares donde esconderse. El agua se evacúa de forma uniforme a través de una canaleta o desagüe integrado al nivel del suelo, lo que evita la formación de charcos y la necesidad de secar minuciosamente cada baldosa tras el aseo.

Sin embargo, la ejecución técnica de una ducha a ras de suelo exige una planificación rigurosa. Los profesionales deben asegurar una pendiente exacta para el drenaje y una impermeabilización total que prevenga filtraciones. En los casos donde la obra estructural no es viable, el mercado ofrece platos extrafinos que simulan esta estética continua. El resultado final, que combina elegancia y funcionalidad minimalista, justifica la complejidad técnica inicial de la reforma.