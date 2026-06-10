Qué es el Mansaf: el plato nacional de Jordania, uno de los próximos rivales de Argentina en el Mundial 2026

Descubrí como preparar este plato jordano, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Además, podés acompañarlo con otras comidas de este país como el hummus y falafel.

El Mansaf es una preparación culinaria profunda que consiste en un guiso de cordero cocido con una salsa de yogur seco fermentado llamado jameed, servido sobre una base de arroz y pan. La UNESCO lo incluyó este plato de Jordania en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el 30 de noviembre de 2022. Esta distinción reconoce que el plato es un componente intangible de la identidad jordana, transmitido de generación en generación como una expresión comunitaria de hospitalidad.

Origen y tradición del plato estrella de Jordania El origen del Mansaf se encuentra estrechamente vinculado al estilo de vida agropastoral de la región, donde la carne de cordero y los productos lácteos eran recursos fundamentales y accesibles. Históricamente, el plato ha servido para evocar un sentido de pertenencia y unidad entre las diversas comunidades del país.

image La forma tradicional de consumir el Mansaf también posee un significado ritual. Se sirve en una gran bandeja compartida por un grupo de cinco a siete personas que se sientan a su alrededor. Tradicionalmente, se debe comer utilizando únicamente la mano derecha, manteniendo la mano izquierda detrás de la espalda, lo que refuerza la etiqueta y el respeto mutuo durante el banquete.

La receta del Mansaf, paso a paso Preparar este plato requiere tiempo y dedicación para lograr que la carne sea tierna y el yogur se integre perfectamente con las especias.

Ingredientes 1 kg de cordero deshuesado.

500 g de arroz de categoría extra.

2 litros de yogur líquido.

1 cebolla picada.

200 g de piñones y almendras.

Especias: curry, nuez moscada, canela, pimienta negra y cardamomo.

Aceite de oliva virgen extra y sal. Paso a paso de la receta Dorar piñones y almendras en una sartén y reservar.

Sofreír la cebolla picada en aceite de oliva hasta que esté blanda.

Sellar el cordero troceado en la olla y añadir las especias para aromatizarlo.

Verter el yogur líquido y el agua lentamente; cocer a fuego lento 45 minutos hasta que la carne esté tierna.

Cocinar el arroz aparte con agua y sal durante 17 minutos.

Servir el cordero y su salsa sobre el arroz y decorar con los frutos secos. Embed - MANSAF JORDANO Qué otras comidas típicas de Jordania se pueden probar junto al Mansaf Este plato suele acompañarse con entradas populares como el falafel y el hummus.