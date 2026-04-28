En un video reciente, Pampita apareció con una prenda que resume bastante bien hacia dónde se está moviendo la moda de otoño 2026 : un trench de cuero bordó con cinturón, doble abotonadura y largo midi. Tiene la estructura de una gabardina, pero también el peso visual de una prenda protagonista que puede llevarse casi sola.

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En 2026, los trenchs de cuero volvieron a ganar terreno en colecciones y street style, mientras el bordó profundo se consolidó como uno de los colores más fuertes del año, en reemplazo del negro o del marrón de siempre.

Ese es el punto que hace que esta prenda funcione tan bien. Un trench de cuero no acompaña el outfit: lo define. Tiene brillo, tiene caída, tiene cintura marcada y además suma una imagen mucho más pulida que una campera común.

En este caso, el cinturón y la doble botonadura le dan una línea más elegante, mientras el acabado tipo cuero le agrega una presencia mucho más fuerte que la de una gabardina tradicional.

El nuevo abrigo de cuero tendencia de Pampita para el otoño 2026 (1)

Por eso, más que hablar de un “abrigo lindo”, conviene pensar en una pieza que resuelve el look de una sola vez. Si está bien cortada, no necesita casi nada más alrededor.

El bordó es parte clave de la tendencia 2026

Si hubiera sido negro, la prenda igual habría funcionado. Pero el bordó cambia todo. En 2026, ese tono —también nombrado como burgundy, merlot u oxblood— empezó a ocupar el lugar de neutral sofisticado dentro de la moda femenina.

Vogue UK lo presentó como uno de los grandes colores para vestir en otoño-invierno.

El nuevo abrigo de cuero tendencia de Pampita para el otoño 2026 (3)

Eso explica por qué este abrigo se ve actual. No solo responde a la tendencia del cuero, sino también a la del color. Y cuando esas dos líneas se cruzan en una misma prenda, el resultado tiene mucha más fuerza.

Cómo se usa sin que quede excesivo

La mejor manera de bajar este tipo de abrigo a la calle no es sobrecargarlo. Al contrario: funciona mejor cuando el resto va más limpio. Con botas altas, mocasines, zapatos cerrados, o incluso con una base sobria debajo, el trench ya hace suficiente.

También puede llevarse abierto, con jean y knit fino, o cerrado como si fuera realmente un vestido trench, que es justamente lo que lo vuelve más interesante.

El nuevo abrigo de cuero tendencia de Pampita para el otoño 2026 (2)

Ahí está una de sus mayores ventajas: tiene varias vidas dentro del mismo placard. Puede ser abrigo, puede ser pieza central de noche y puede ser una versión más poderosa del clásico trench otoñal.