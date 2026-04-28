Ni Ripley ni Falabella: el nuevo outlet favorito de los argentinos para comprar en Chile al mejor precio

Chile volvió a posicionarse como uno de los destinos preferidos por los argentinos que buscan aprovechar precios más bajos en productos de consumo masivo, especialmente durante la temporada de vacaciones. Santiago de Chile aparece entre los principales puntos elegidos por quienes buscan ahorrar. Dentro de la ciudad existe un outlet que concentra las mejores marcas internacionales.

Tour de compras: caen a Chile, pero crecen a Bolivia y aumenta la preocupación por el comercio ilegal

Precios más bajos y menos espera: cuáles son las 5 atracciones principales de visitar Chile en temporada baja

Uno de los sectores más visitados por turistas argentinos se encuentra en la comuna de Quilicura, a unos 15 kilómetros del centro histórico de Santiago . Allí se concentran algunos de los outlets más reconocidos del país y las promociones suelen ser especialmente atractivas en indumentaria deportiva, calzado y accesorios.

Entre los más destacados aparecen Arauco Premium Outlet Buenaventura, Easton Outlet Mall y Las Américas Outlet . En estos espacios, por ejemplo, un par de zapatillas de marcas reconocidas puede encontrarse entre los 30 y 70 dólares, valores considerablemente más bajos que en Argentina.

La facilidad de acceso y la variedad de primeras marcas convierten a Quilicura en una de las primeras paradas para quienes viajan exclusivamente con el objetivo de comprar.

Outlet Chile

Valparaíso y Viña del Mar también concentran grandes ofertas

En la región de Valparaíso, otro de los puntos más elegidos es Viña Outlet Park, ubicado en Camino Internacional 2440, en Reñaca Alto. El predio cuenta con más de 93 tiendas y reúne unas 110 marcas reconocidas a nivel internacional, lo que lo transforma en una referencia importante para quienes buscan ropa, calzado y artículos de primera línea.

También se destaca Arauco Outlet Curauma, ubicado sobre la Ruta 68, a unos 25 minutos de Viña del Mar. Allí se encuentran varias de las principales marcas internacionales con promociones permanentes y precios competitivos frente al mercado argentino.

Valparaíso en Chile Valparaíso, ubicado a unos 100 km al noroeste de Santiago, la capital de Chile.

Iquique, la ciudad elegida por quienes buscan variedad y precios bajos

En el norte chileno, Iquique mantiene su fama como uno de los destinos más atractivos para comprar. Muchos la conocen como “la Miami del norte de Chile” por la enorme variedad de productos disponibles y por sus precios considerablemente más bajos.

Desde ropa y electrodomésticos hasta repuestos para vehículos y neumáticos, la ciudad ofrece opciones para distintos presupuestos.