Imbatible: cuál es el mall con las mejores ofertas para aprovechar en tu viaje a Chile en 2026

Conocer los lugares convenientes para analizar la diferencia de precios y ofertas ayuda a evitar contratiempos al regresar a Argentina.

Mall Marina (Viña del Mar, Chile)
Mall Marina (Viña del Mar, Chile)

Chile se ha consolidado como uno de los destinos comerciales más elegidos por los argentinos gracias a sus precios competitivos y a la amplia oferta de productos tecnológicos y de consumo masivo. Miles de viajeros cruzan la Cordillera motivados por la posibilidad de acceder a ofertas que en Argentina presentan valores considerablemente más elevados.

Este mall es uno de los m&aacute;s convenientes para conseguir ofertas en Chile.

Este mall es uno de los más convenientes para conseguir ofertas en Chile.

Cuál es uno de los principales puntos de compra en Chile

Uno de los principales puntos comerciales es el Viña Outlet Park, ubicado en la zona de Reñaca Alto, una parada habitual para quienes ingresan a Chile por el Paso Cristo Redentor. El complejo reúne más de 90 locales que ofrecen rebajas en marcas internacionales poco frecuentes en centros comerciales tradicionales.

Firmas reconocidas como Polo y GAP suelen presentar precios más bajos en comparación con el mercado argentino, lo que fortalece su atractivo para los turistas.

Los mendocinos asaltados iba a realizar un tour de compras en Chile. Archivo.

Los mendocinos asaltados iba a realizar un tour de compras en Chile. Archivo.

Cuáles son las regulaciones para comprar

Las regulaciones aduaneras representan un aspecto determinante para quienes realizan compras en Chile. En 2026, los dispositivos personales mantienen un tratamiento diferencial que permite ingresar un teléfono celular y una notebook o tablet sin que esos productos se descuenten del monto permitido, ya que se consideran elementos de uso personal.

En los viajes por vía terrestre, la franquicia habilita el ingreso de productos por un valor de hasta 300 dólares para mayores de edad y 150 dólares para menores de 16 años. En los viajes por vía aérea, el límite permitido asciende a 500 dólares por persona.

Las franquicias dentro del grupo familiar

La normativa también permite unificar franquicias dentro de un grupo familiar. Esta posibilidad habilita la suma de los montos individuales para declarar un solo producto de mayor valor, lo que facilita la compra de artículos tecnológicos más costosos sin abonar impuestos adicionales, siempre que se respeten los topes establecidos.

