Chile cambia de hora en 2026 y hay que atrasar los relojes: la fecha confirmada

Los argentinos que viajen a Chile deberán adecuarse al cambio de hora. Es que a partir del sábado 4 de abril de 2026 empezará a regir el horario de invierno, lo que afectará a la mayor parte del país vecino, a excepción de la región de Magallanes y la Antártica Chilena.
A partir del sábado 4 de abril, Chile atrasará sus relojes, pasando del actual huso horario UTC-3 (el de Argentina) al UTC-4.
La medida fue determinada por el gobierno chileno para finalizar el horario de verano (UTC-3), que regresará recién en septiembre.
¿En qué momento exacto se debe atrasar el reloj en Chile?
Se deberá atrasar los relojes una hora, desde las 00 horas del domingo 5 a las 23.00 del sábado 4 de abril.
Marcando una diferencia, en Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez el horario de invierno comenzará el 4 de abril a las 22.00 de la hora local.
El proceso es automático en gran parte de los dispositivos que funcionan conectados a Internet, como computadoras, celulares y relojes inteligentes, por lo que el cambio debe hacerse manual en los aparatos analógicos.
La región de Magallanes y la Antártica chilena no estarán alcanzadas por este cambio de hora y mantendrán su huso horario actual.
Si vas a Chile para Pascua, vas a tener que atrasar una hora al viajar desde Argentina