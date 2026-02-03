3 de febrero de 2026 - 10:58

Chile cambia de hora en 2026 y hay que atrasar los relojes: la fecha confirmada

Chile retomará dentro de algunas semanas el horario de invierno, por lo que habrá que atrasar los relojes en caso de viajar.

Redacción Mundo

Los argentinos que viajen a Chile deberán adecuarse al cambio de hora. Es que a partir del sábado 4 de abril de 2026 empezará a regir el horario de invierno, lo que afectará a la mayor parte del país vecino, a excepción de la región de Magallanes y la Antártica Chilena.

¿Cuándo cambia la hora en Chile en 2026?

A partir del sábado 4 de abril, Chile atrasará sus relojes, pasando del actual huso horario UTC-3 (el de Argentina) al UTC-4.

La medida fue determinada por el gobierno chileno para finalizar el horario de verano (UTC-3), que regresará recién en septiembre.

¿En qué momento exacto se debe atrasar el reloj en Chile?

Se deberá atrasar los relojes una hora, desde las 00 horas del domingo 5 a las 23.00 del sábado 4 de abril.

Marcando una diferencia, en Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez el horario de invierno comenzará el 4 de abril a las 22.00 de la hora local.

Reloj
El proceso es automático en gran parte de los dispositivos que funcionan conectados a Internet, como computadoras, celulares y relojes inteligentes, por lo que el cambio debe hacerse manual en los aparatos analógicos.

La región de Magallanes y la Antártica chilena no estarán alcanzadas por este cambio de hora y mantendrán su huso horario actual.

Si vas a Chile para Pascua, vas a tener que atrasar una hora al viajar desde Argentina

En 2026, el Domingo de Pascua caerá el 5 de abril, por lo que muchos argentinos ya planean viajar por turismo a Chile desde el Jueves Santo y feriado por Malvinas (2 de abril) o el feriado del Viernes Santo (3 de abril).

Conviene entonces no olvidar que se debe prestar atención al cambio de horario en Chile y atrasar el reloj una vez del otro lado de la cordillera, precisamente el sábado 4 a la noche.

Revisá, por ejemplo, horarios de vuelos y check in para que no se preste a confusión.

Oleaje en Viña del Mar, Chile
Vi&ntilde;a del Mar, Chile&nbsp;

Viña del Mar, Chile

