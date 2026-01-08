Peligra el turismo de compras en Chile: por qué comprar en el país vecino es cada vez más caro

Este cambio, que ya impacta en presupuestos y expectativas, ha cambiado la ecuación económica de un hábito de décadas por parte de los argentinos.

El flujo de miles de argentinos que cada año cruzan la cordillera hacia Chile para comprar, pasear y aprovechar precios más bajos enfrenta un momento de inflexión. El escenario político y financiero del país vecino, tras las recientes elecciones, ha fortalecido notablemente su moneda, lo que afecta todos los gastos para quienes planean vacacionar o hacer turismo de compras.

El impacto de las elecciones en Chile El contexto de esta transformación se remonta al resultado de la elección presidencial chilena, un evento que trascendió lo político para tener un impacto inmediato y contundente en los mercados. El contundente triunfo de José Antonio Kast frente a Jeannette Jara fue interpretado por los inversores como una señal de estabilidad futura, lo que generó una rápida apreciación del peso chileno y un retroceso del dólar a niveles mínimos no vistos desde septiembre de 2024.

Argentinos de compras en Chile Argentinos de compras en Chile Gentileza / Bloomberg Si bien Chile mantiene su atractivo por la variedad y disponibilidad de productos, la nueva paridad cambiaria ha alterado profundamente el poder adquisitivo del turista argentino, especialmente para quienes planifican estancias prolongadas en destinos emblemáticos como Viña del Mar, La Serena o Santiago.

Cómo están los precios Los números concretos evidencian el cambio. Actualmente, el dólar se ubica entre 890 y 895 pesos chilenos en las casas de cambio, un nivel favorable para los residentes locales pero que representa una clara desventaja para los visitantes. Un ejemplo ilustra la pérdida: un producto valorado en 200.000 pesos chilenos, que con un tipo de cambio de 940 equivalía a unos 213 dólares el año pasado, hoy cuesta alrededor de 225 dólares. Esta diferencia, aparentemente menor en porcentaje, impacta de forma acumulativa en un viaje, multiplicándose en cada compra, comida y noche de alojamiento.

a-partir-septiembre-crece-la-demanda-los-tours-compras-chile Los mendocinos asaltados iba a realizar un tour de compras en Chile. Archivo. La situación en Argentina Desde el lado argentino, la situación se complica aún más. En las últimas semanas, “cuevas” o “arbolitos” comenzaron a pagar alrededor de 1.800 pesos chilenos por cada 1.000 pesos argentinos, un incremento respecto a los 1.600 que ofrecían hasta hace poco.

Esta alternativa, aunque es la menos recomendable desde el punto de vista financiero por la pérdida de valor que implica, sigue siendo un recurso al que muchos viajeros acuden por necesidad, particularmente para contar con efectivo inmediato y afrontar gastos ineludibles como los peajes en ruta.