Reabrió el Paso Cristo Redentor y la cordillera regaló impactantes postales nevadas

El Sistema Integrado Cristo Redentor volvió a operar con normalidad este jueves luego de que las autoridades de Argentina y Chile dispusieran la reapertura del corredor internacional para todo tipo de vehículos.

Zonda, nevadas y paso a Chile cerrado: el complejo panorama para este martes en Mendoza

La habilitación comenzó a las 11 de Argentina (10 de Chile), tras una evaluación conjunta realizada por las coordinaciones fronterizas de ambos países junto a los equipos técnicos de Vialidad, que determinaron que existían condiciones seguras para restablecer la circulación.

La reapertura permitió normalizar el tránsito en uno de los principales pasos internacionales que conecta Mendoza con la región chilena de Valparaíso, luego de varios días de restricciones provocadas por las condiciones climáticas propias del invierno en la cordillera.

Sin embargo, más allá de la noticia vinculada a la circulación, la jornada estuvo marcada por las impresionantes postales que dejó la montaña . Las recientes nevadas cubrieron de blanco gran parte de la alta cordillera y transformaron el paisaje en un escenario típicamente invernal.

A lo largo de la Ruta Nacional 7, desde Uspallata hasta Las Cuevas, los viajeros pudieron observar extensas laderas nevadas, picos montañosos completamente blancos y un entorno que ofreció algunas de las imágenes más atractivas de la temporada.

Postales imponentes en la reapertura del Paso Cristo Redentor Luego de intensas jornadas de trabajo y condiciones climáticas extremas, el Paso Internacional Cristo Redentor ha quedado formalmente habilitado para el tránsito. La alta montaña nos regala una vez más un… pic.twitter.com/AQXdeSMJu1

Las condiciones meteorológicas mejoraron notablemente respecto de los días anteriores, permitiendo una excelente visibilidad y realzando la belleza natural de la cordillera de los Andes. Las fotografías compartidas por turistas, transportistas y vecinos reflejaron la magnitud de las nevadas registradas en los últimos días.

Las autoridades recordaron que el estado del corredor puede variar de acuerdo con las condiciones climáticas y recomendaron consultar los reportes oficiales antes de emprender viaje, especialmente durante la temporada invernal.

Mientras tanto, quienes transitaron este jueves por el Paso Cristo Redentor no solo pudieron cruzar hacia Chile o regresar a Mendoza, sino también disfrutar de una de las estampas más espectaculares que ofrece la cordillera mendocina durante el invierno.