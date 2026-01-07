Repudio en Chile: el video indignante de una pareja lanzando polluelos de gaviotas desde una terraza

Ocurrió en Maitencillo, en la región de Valparaíso. Los usuarios, enojados por el maltrato animal, viralizaron las imágenes y lograron identificar a los violentos.

Un grave hecho de maltrato animal ocurrido en Maitencillo, localidad de la comuna de Puchuncaví en la región de Valparaíso, generó una fuerte ola de repudio en los ciudadanos de Chile. En las últimas horas se volvió viral un video en el que se ve a una pareja arrojando pollluelos de gaviota desde la terraza de un alto edificio.

La escena quedó registrada, fue publicada en redes sociales y provocó conmoción entre los usuarios por su nivel de violencia, recorriendo también en otros países. Las imágenes, de carácter sensible, muestran cómo el sujeto lanza a las crías al vacío mientras las gaviotas adultas sobrevuelan desesperadas intentando rescatarlas.

Sin embargo, la mujer del hombre violento -que se encontraba a su lado- utiliza dos palos para ahuyentar a las aves e impedir que se acerquen a sus polluelos. El registro fue difundido en X, entre otros, por el diputado nacional chileno Andrés Giordano, quien calificó el episodio como “un delito y un acto de suma crueldad”.

Embed Alerta de imágenes fuertes

Además de ser un delito, esto es un acto de suma crueldad:@sagchile pic.twitter.com/K4yLJuQ7Rz — Andrés Giordano Diputado D9 (@AndresGiordanoS) January 6, 2026 Repudio generalizado en redes: fueron detenidos gracias al video El video se propagó rápidamente en internet y desató miles de mensajes de repudio por parte de los usuarios y organizaciones defensoras de los animales. La brutalidad de la escena y la indefensión de las crías fueron los puntos que más indignación generaron.

Con el correr de las horas, se confirmó que los dos polluelos arrojados desde el edificio fueron rescatados y se encuentran sanos y salvos. Además, gracias a las imágenes se pudo identificar a los dos maltratadores y fueron detenidos por las autoridades chilenas.